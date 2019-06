Ultime Notizie Roma del 22-06-2019 ore 18:10

Roma Daily News radiogiornale Buonasera dalla redazione sabato 22 giugno è una studio Ferrigno cronaca in apertura sono stati trovati in lividi ecchimosi ed escoriazioni sul corpo di una bimba di 8 mesi morta la notte scorsa nell’agro Nocerino sarnese la bimba è residente con la famiglia nel quartiere San Lorenzo Sant’Egidio del Monte Albino in provincia di Salerno è arrivato intorno alle 3:30 già priva di vita nella ospedale Umberto Primo di Nocera Inferiore inutili le manovre per rianimarla di medici del pronto soccorso La famiglia era già stata messa sotto osservazione dei servizi sociali dice all’ansa il sindaco di Sant’Egidio Monte Albino Carpentieri Sei una foto Guarda che circola sui social e che diventa tentativo di estorsione per un artigiano nuorese di 50 anni bisogna la destinazione fino al suicidio per l’uomo non prima di aver raccontato la sua storia su Facebook e la cinquantenne rifatto la nuova Sardegna si è tolto la vita nel reparto di psichiatria del San Francesco di Nuoro dove era ricoveratoun primo tentativo di suicidio in casa in cui non ti confermano il suicidio in ospedale ma tu le cause mantengono uno stretto riserbo e c’era un’inchiesta della procura di Nuoro a fare luce migranti è arrivato nel porto di Licata Il peschereccio intercettato dalla guardia di finanza largo di Lampedusa che trasportava un gruppo di 81 migranti trasbordati su un bambino e poi sbarcati sull’isola delle i 7 membri dell’equipaggio sono stati fermati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina il caso di volontario portoghese sotto processo in Italia con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina con te è cotta con l’audio dove Consiglio Europeo Palazzo Chigi smentisce ci sia stato uno scontro tra Roma Lisbona sulle ultime notizie chiusura Il fentanyl potentissimo oppioide sintetico è uno dei più noti viene utilizzato anche come adulterante di partite di sostanze classiche sono tutte eroina che quando scendi decessi per overdose Ma sono tante le nuove sostanze psicoattive sono 730 Secondo l’ultimo rapporto dell’osservatorio europeo droghe e tossicodipendenze le sostanze stupefacenti sintetica in circolazione in Europa45 segnalate nel 2018 dalla società italiana di psichiatria gli esperti Lanciano l’allarme sugli effetti terribili di queste sostanze è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

