Ultime Notizie Roma del 22-06-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale lunedì 22 giugno Buongiorno dalla redazione da Francesco in studio conclusi gli Stati Generali dell’economia si apre per il governo la settimana cruciale è il momento di reinventare L’Italia ha detto il premier Conte perché sia moderna sostenibile in verde tra le ipotesi anche un taglio dilivas bene costoso per favorire la ripartenza dei consumi se ne parlerà in settimana con i partiti e Conte propone di ricevere uno alla volta il centro-destra accoglierà lì ma solo se la collezione sarà sentita in un unico incontro quando dice che non ho avuto spazio per difendersi per amaramente Cerca ora di ingannare l’opinione pubblica con una mistificazione dei fatti così raggiunta dell’Associazione Nazionale magistrati replica l’ex presidente della NM espulso Intanto il PM Albamonte querela Palamara sentendosi vizzionato per i contenuti di una serie di interviste di oggi da quest’ultimo in serata intervieneFabio rampelli di Fratelli d’Italia vice presidente della Camera la NM non finga di cadere dal pero ha detto e atzeri tutto via libera allo sbarco dei 211 ex comunitari salvati in acque internazionali dalla Sea Watch davanti a Porto Empedocle nell’agrigentino il zampone su un migrante che accusava sintomi sospetti dato esito negativo e tutti sono stati trasferiti sulla nave quarantena mobile dove dovranno rimanere per 14 giorni oggi alle 16 al Viminale il Ministro dell’Interno Luciana lamorgese incontra i rappresentanti della maggioranza per discutere delle modifiche ai decreti sicurezza è stata la stessa sea-watch denunciare in serata nuovo naufragio al largo di Tripoli in Libia incremento dei contagi in calo in Italia 224 più di ieri a quota 238499 milioni di vittime 24 nelle ultime 24 ore a fronte delle 49 di ieri 16 regioni è vero ma il fine settimana è stato Massarischio state con spiagge piene Movida senza protezioni Intanto le messe Aggiorna le sue raccomandazioni non serve più un secondo tampone negativo in caso di contagio ma si potrà uscire e dopo tre giorni senza sintomi a New York Oggi inizia la fase 2 mentre il coronavirus non molla la presa sulla America Latina con il Brasile oltre 50 mila morti Il Milione di contaggi in rinviata la riapertura di Machu Picchu la paura del virus pesa sulle borse asiatiche il governo Trump è deciso di mettere fine alla programma che protegge i figli degli immigrati entrati illegalmente negli Stati Uniti entro i prossimi sei mesi dopo il flop delle commissioni torta il presidente e subisce anche la diffida dell’ autore della canzone scelta come colonna sonora Il defunto pompe triplex consigliere Morgan dopo il suo libro rivelazione Annuncia il suo voto per Joe biden in Libia si affaccia Lo spettro di una pericolosa escalation militare tra Turchia ed Egitto Il Cairo minacciato un intervento direttole forze armate di Tripoli proseguito in direzione Sirte per il governo di sunrise si tratta di una dichiarazione di guerra per Assisi si è una linea rossa e se venisse superata Sarebbe necessario l’intervento diretto dei soldati egiziani alle gara oggi tempo All’ennesima mediazione ma Tripoli non ci sarà Trionfo annunciato per il presidente Alexander vucic Serbia è rieletto con una valanga di voti il suo partito del Progresso serbo del ministro ha vinto con oltre il 60% delle elezioni parlamentari e amministrative al secondo posto il partito socialista del ministro degli Esteri Ivi cadash alleato di governo contiene il 10,7% stanno i primi dati Sarebbero solo 3 su 21 le forze politiche a superare la soglia di sbarramento del 3% il movimento scout forza di operazione moderata di centro-destra è presente e si È celebrata in silenzio con un flash mob di lavoratori dello spettacolocrisi causa per la festa della musica in Italia molti artisti di Chiara Famà invece di esibirsi si sono dati appuntamento in Piazza Duomo a Milano di nero in segno di lutto ricca di 20 invece la festa a Parigi dove i molti concerti gratuiti hanno attirato folle poco rispettosi delle regole antivirus E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di appuntamenti più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa