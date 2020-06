Ultime Notizie Roma del 22-06-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale studio andiamo agli Stati Generali Conte reinventiamo Italia modernizza mo arriviamo alla più inclusiva giornata finale degli Stati Generali dell’economia il premier mette in fila le proposte ricevute per il piano di rilancio che costituirà l’ossatura del recovery Plan che Italia presenterà a settembre avrò paura inventare il paese dice Conte nella conferenza stampa ai livelli minimi di incremento giornaliero le vittime per coronavirus in Italia dopo il look down sono 24 nelle ultime 24 ore a fronte delle 49 di sabato per trovare così pochi deceduti in un giorno oltre al 15 giugno in cui erano 26 Bisogna dire a fine febbraio in Lombardia nell’ultima giornata si sono registrate 13 vittime mentre sabato erano state in 23 numero totale delle vittime in Italia sale Dunque 34684 Il dato è stato resodalla Protezione Civile Zanardi medici c’è ancora il rischio di eventi avversi sequestrato il cellulare è a bike medici dell’ospedale di Siena funziona adeguato è stabilita una prognosi resta riservata Intanto i carabinieri hanno sequestrato il cellulare la e-bike del campione paralimpico Non video acquisito dalla procura risulta che Alex aveva le mani sui manubri mentre percorreva la strada vicino a Pienza Nord Salvatore Organizzazione Mondiale della sanità 19 l’isolamento Sì tre giorni si sta senza sintomi speranza il GPS approfondire nuove linee guida Non servono più necessariamente due tamponi negativi a distanza di almeno 24 ore oltre alla guarigione clinica secondo la MS bastano tre giorni senza sintomi inclusi febbre e problemi respiratori il ministro speranza le nuove linee guida dove c’è la profondità del comitato tecnico-scientifico e ancora a proposito di coronavirus in Brasile annunciato e quindi andiamo argomento ma Rimaniamo sul tema annunciato di aver superatosoglia dei 50.000 morti per l’epifania con circa un milione di contatti Si conferma il secondo me sei più colpito dalla famiglia al mondo dopo gli Stati Uniti che conta circa 120000 morti oltre 2 milioni e due i casi e Ministero della Salute registrato nelle ultime 24 ore 641 nuovi decessi portando il bilancio a 50617 mentre i contagi sono saliti a 1000000 85038 quasi la metà dell’intera America Latina aggiunta a 2 milioni 48 mila 891 il Trend continentale a fare sostanzialmente stabile mentre la curva dei contagi dire mostra segni di rallentamento da verificare nei prossimi giorni resta comunque il secondo paese più colpito al mondo dopo gli Stati Uniti E questa era l’ultima notizia voi l’augurio di una buona giornata e un buon proseguo di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa