Ultime Notizie Roma del 22-06-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata Un Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio conclusi gli Stati Generali dell’economia si apre per il governo una settimana cruciale per tradurre le proposte misure concrete è il momento di reinventare L’Italia ha detto il premier Conte perché si è moderna sostenibile inclusiva verde tra le ipotesi anche un taglio dell’ivass bene costoso per favorire la ripartenza dei consumi che ne parlerà in settimana con i partiti che vorrebbe ricevere una alla volta il centro-destra con gli era l’invito una se la collezione sarà sentita in un unico incontro decorso clinico regolare stabile anche la notte scorsa in ospedale per Alex Zanardi che da oggi vado affrontare una settimana chiave per la guarigione dei gravi traumi degli incidenti in handbike niente in provincia di Siena il 19 giugno sempre tenuto in coma farmacologico Zanardi prosegue lento recupero iniziato dopo l’intervento neurochirurgico nell’ospedale Senesi l’organizzazione Mondiale della sanità registra83009 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore il numero più alto di contagi in un solo giorno dall’inizio della pandemia a imprimere l’accelerazione l’America Latina con oltre 50.000 di questi nuovi casi dietro Stati Uniti e in nuovi casi a Pechino in Italia contagi in calo 16 regioni a 0 il fine settimana è stata un assaggio del rischio statico spiagge piene e Movida senza protezioni quando dice che non ha avuto spazio per difendersi fall amaramente Cerca ora di ingannare l’opinione pubblica con una mistificazione dei fatti così raggiunta dell’Associazione Nazionale magistrati replica l’ex presidente della NM espulso Intanto il PM Albamonte la Palamara sentendosi diffamato per i contenuti di una serie di interviste rese oggi da quest’ultimo per Fabio rampelli Fratelli d’Italia vicepresidente della Camera line e non finga di cadere dal pero ha detto a Zeri tutto si chiamava James furlong aveva 36 anni una delle tre persone uccise da kairi sala ieri non Parco del Ring in Inghilterra meridionale insegnava storia in un liceo diuna cittadina della zona era bello intelligente non essere spiritoso hanno detto i genitori 25 anni presunto Killer arrestato con l’accusa di aver accoltellato sei persone uccidendone 3 ha un problema di salute mentale il giovane era entrato nel radar degli 007 britannici fin dall’anno scorso e risulta essere stato già in carcere in passato per reati minori di criminalità comune gli inquirenti seguono la pista del terrorismo via erano sbarco di 211 extracomunitari salvati in acque internazionali dalla Sea Watch davanti al Porto Empedocle agrigentino il tampone su migrante che cos’è la sintomi sospetti dato esito negativo e tutti sono stati trasferiti sulla nave quarantena Moby Zaza dove dovranno rimanere per 14 giorni oggi alle 16 al Viminale il Ministro dell’Interno Luciana lamorgese incontra i rappresentanti della maggioranza per discutere delle modifiche decreti sicurezza ed alla stessa sea-watch denunciare in serata nuovo naufragio al largo di Tripoli in Libia il governo Trump è decisa a mettere fine al programma che protegge idrini Henri figli degli immigrati entrati legalmente negli Stati Unitii prossimi sei mesi dopo il flop del comizio di tu sei il presidente subisce anche la diffida dell’ autore della canzone scelta come colonna sonora Il defunto Tom Petty è l’ex consigliere boson dopo il suo libro rivelazione Annuncia il suo per Joe biden La Paranza aggiunge la quarta Vittoria alla serie interrotta causa pandemia battendo il Sassuolo 41 e l’Inter Domina Bruno la Sampdoria con i riti di lautaro e Lukaku che celebrando la sua diciottesima campionato si inginocchiò con il pugno chiuso il ricordo di George Floyd l’app americano ucciso a Napoli bufera sul torneo di tennis organizzato da Novak Djokovic scopo benefico il bugiardino trova il risultato positivo al covid-19 la finale in programma ieri sera a Zara in Croazia contro è stata annullata in forse anche le prossime tappe del torneo ed è tutto buon proseguimento di ascolto

