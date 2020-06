Ultime Notizie Roma del 22-06-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio con te reinventiamo l’Italia modernizzano e rendiamola più inclusiva giornata finale degli Stati Generali dell’economia il premier mette in fila le proposte ricevute per il piano di rilancio che costituirà l’ossatura della recovery planetel.it presenterà per tempera Europa orari inventare paese dice Conte nella conferenza stampa il caso di Alex Zanardi le cicliste stabile direttore sportivo bassa Gogna era una biciclettata manici Alex Zanardi si è lasciato coinvolgere dall’entusiasmo dei ragazzi sono le parole del direttore sportivo della squadra del paraciclista ricoverato al policlinico di Siena è sottoposto a un intervento neurochirurgico dopo l’incidente in handbike alle sue condizioni restano stabili con un quadro brave ancora coronavirus quasi 9 milioni di casi accertati nel mondo per le ha messe un record di contagi nelle 24 ore8 milioni 952400 28 per l’esattezza Secondo l’ultimo aggiornamento della John Hopkins University i casi totali di contagio nel mondo Il Brasile è il secondo paese al mondo più colpito dopo gli Stati Uniti delle vittime in Italia dopo il 24 nelle ultime 24 ore a pronte e delle 49 di sabato per fare così pochi deceduti in un giorno oltre al 15 giugno in cui erano 26 bisogna risalire a fine febbraio in Lombardia nell’ultima giornata ci sono registrate 13 vittime mentre sabato erano state 23 il numero totale in Italia sale Dunque a 34634 Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile Torniamo a parlare di scuola facciamo il punto con il presidente del sindacato a Marcello Pacifico che sono stati presentatiin quinta commissione bilancio della Camera dei Deputati ha detto riaggancio e quindi in particolar modo quelli che riguardano le scuole in sicurezza università ricerca come come investire e dall’altra parte invece settimana decisiva per poter presentare ricorso per tutti gli esclusi dalle procedure concorsuali Quindi da concorso per il personale docente dalle due procedure ordinarie per conservare il personale che vorrebbe prendere per il concorso per diventare insegnante della scuola dell’infanzia e della scuola secondaria ma anche per il concorso straordinario per chi ha 33 mesi di servizio o per fare questo concorso straordinario Ricordiamoci che tutti questi verranno in autunno ma le domande che cominciano per quanto riguarda il concorso ordinario è iniziata la presentazione dal 15 giugno fino al 30 luglio ma c’è una novitàimportante nonostante le prove per l’autunno l’altro amministrativo dicendo impugnarlo entri canonici 60 giorni fermo restando la sospensione dei termini che è venuto Quindi entro fine mese Bisogna dire a questi ricorsi per andare a contestare l’esclusione sono diverse le categorie che sono state escluse prendiamo anche a pesca ordinario personale che sto servizio nella scuola paritaria del sistema nazionale di istruzione e per corsi regionali pensiamo ancora chi aveva 24 piuttosto che di servizio anche in anni diversi da quelli indicati ancora chi su sostegno può ambito della Nerf partecipare al concorso 2 posti di sostegno domanda di iscrizione al TFA per conseguire la specializzazione ma sono veramente più di 20 mi vuol dire Che fortuna così esclusioni tra le altre escursioni pure dalla procedura abilitante anche lìSono in corso di presentazione per chi quindi ritiene che siano dei dubbi di legittimità sulle norme studenti che deve ricorrere questa settimana settimana anche deciso per la pubblicazione della mobilità rispetto alle domande che sono state inoltrate presso gli uffici scolastici regionali e tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa