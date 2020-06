Ultime Notizie Roma del 22-06-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale e buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio nel secondo trimestre il PIL estimatori turchi del 17 4% rispetto al primo trimestre del 21 9% Nel confronto hanno e quanto indica l’ufficio studi di Confcommercio nelle ultime analisi mensile in forte calo anche i consumi a maggio meno 29 4% un dato meno negativo se confrontato con il 47% di aprile Ma che conferma grandi difficoltà soprattutto per i servizi legati alla fruizione del tempo libero tra i settori più colpiti Infatti tempo libero alberghi bar ristoranti abbigliamento per il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli bene l’ipotesi del governo di sostenere consumi e domanda interna attraverso misure di riduzione dell’IVA che sia però una misura eccessivamente provvisoria in questo momento lo stato di incertezza non consente di fare previsioni ragionevoli procediamo per scenari possibili lo afferma il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco secondo cui questanon vuole dire che non dobbiamo fare niente ricorda che ci vuole un piano ben costruito per affrontare la crisi la crescita vendo non solo il breve termine in mente il governatore sottolinea come sulle Stime pesi non si effettuerà e non economici legati la candelina sia di natura Geopolitica serve concludi una buona burocrazia una sua assenza non va bene ti fa fretta dire semplificare Ma occorre una pubblica amministrazione che sia in grado di rispondere alle esigenze una giustizia più veloce lo segue il decorso clinico regolare stabile in ospedale per Alex Zanardi che da oggi va da affrontare una settimana chiave per la guarigione Dai gravi traumi dell’incidente in an Eye capienza il 19 giugno in provincia di Siena sempre tenuto in coma farmacologico Zanardi persegue lento recupero iniziato dopo l’intervento neurochirurgico nell’ospedale cinese i medici fanno le valutazioni necessarie per decidere se è possibile già nei prossimi giorni sospendere l’assicurazione per verificare il quadro neurologico decisiva per procedere a questo passaggio non si capisce che si mantenga la stabilità delle condizioni cliniche dell’atletaprognosi è sempre riservata l’organizzazione Mondiale della sanità ha registrato 183.000 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore il numero più alto di contagi in un solo giorno dall’inizio della pandemia a imprimere la celebrazione l’America Latina con oltre 50.000 di questi nuovi casi dietro Stati Uniti e India sono nuovi casi a Pechino in Italia contagi in calo 16 le regioni a 0 Ma il fine settimana è stata un assaggio del rispettate con spiagge piene e Movida senza protezioni bufera su un consigliere comunale della Lega a Ferrara per un Like a un post dove si inneggia Hitler ai forni crematori la vicenda che riguarda Caprini agente della polizia di stato il sindacalista del tappo è stata segnalata sui social anche da Ilaria Cucchi capelli mi ha messo il mi piace un post di un amico ma quel signore con i baffi che adoperava i forni non c’è più il testo per attaccare il cantante Silvestre Caprini se poi giustificato dicendo di aver cliccato il like solo perché conosce l’autore senza aver letto il contenuto non è venuta una possibilità di candidarmi alle prossime presidenziali russe saidalla costituzione vedremo lo ha detto è dichiarato Vladimir Putin e pochi giorni dal voto per legittimare la nuova riforma costituzionale che potrebbe consentire di rimanere potenzialmente presidente fino al 2036 al limite di due mandati consecutivi da capo dello Stato il voto sulla riforma costituzionale in programma dal 25 giugno al primo luglio le prossime presidenziali dovrebbero svolgersi nel 2024 un impegno inglese di 33 anni già in puro anche un americano di 39 anni sono due delle tre persone uccise da kairi sala ieri in un parco di reading in Inghilterra meridionale il 25enne presunto Killer arrestato con l’accusa di aver accoltellato sei persone uccidendone 3 ha un problema di salute mentale il giovane era entrato nel radar degli 007 britannici dell’anno scorso ed era stato già in carcere per reati minori di criminalità comune si segue la pista del terrorismo un anello di monoliti risalente Oltre 4000 anni fa è stato scoperto vicino al sito di Stonehenge in Gran Bretagna gli scavi hanno portato alla luce un’area di circa 2 kmMassi di 10 metri di diametro e 5 metri di larghezza che circondano L’Antico insediamento di durrington walls a 3 km da Sonia senza secondo gli archeologi il sito è di epoca neolitica del collega lo storico luogo sacro E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa