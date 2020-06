Ultime Notizie Roma del 22-06-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Visco incertezze previsioni serve un piano ben costruito pile 2020 intorno al meno 20 % l’intervento la tavola rotonda quali politiche economiche per l’Italia ha organizzato dall’accademia dei Lincei e società italiana degli economisti Cambiamo argomento con te la Protezione Civile per ringraziare medici e infermieri Borrelli un’occasione per trasmettere gratitudine al mese presenti anche il ministro della Salute Roberto Speranza il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia che si è parlato a lungo nei giorni scorsi e se ne continuerà a parlare dei cosiddetti Stati Generali il commento dell’avvocato Giulio bacosi ex magistrato presidente vi democrazia nelle regole giorni scorsi e se ne continua a parlare di cosiddetti stati genereE noi che siamo appassionati Tra l’altro di storia non potevamo che essere colti dal desiderio di scorrere cosa hai sei quelli che furono ci dicono in proposito bisogna andarsi a collocare in Francia alla fine del XVIII secolo per ascoltarne il canto del cigno perlomeno di quello d’oltralpe su Luigi XVI ha convocato Infatti del 1789 l’anno della Rivoluzione francese quello più attivo di tentare il raggiungimento di un accordo tra le classi sociali capace di arginare la crisi a tutto tondo ormai cronica che la Fanta dell’epoca vennero inaugurati Il 5 maggio dell’89 quello stesso giorno in cui anni dopo e precisamente nel 1821 sarebbe morto Almeno così si dice Napoleone Bonaparte uno degli ultimi e forse anche migliore di quella di evoluzione alla quale gli Stati Generali voluti dare Luigi avrebbero definitivamente di che ha poco dato la scuola venendoci sentiamo di essere tutt’altro che critici verso un convegno che è nato per ascoltare chi governa con l’anelito di raccogliere le chi ha invitato a parlare ogni suggerimento utile per uscire o comunque per migliorare una situazione difficile in cui tutti vogliono per l’appunto parlare e assai poco Non ascoltare a livello istituzionale di leggere con attenzione l’orecchio resto sempre comunque un bel segnale che sei altrettanto ben gestito e aspetto della storia può essere sommamente utile a scongiurare confusione e ad alimentare i dialoghi finalizzati al raggiungimento di soluzioni compiti e quello che ci chiede la nostra Costituzione e del bene non dimenticarlo mai economia e commercio a maggio ancora consumi in forte calo meno 30 % tra i settori più colpiti tempo libero alberghi bar ristoranti abbigliamento il PIN ribasso del 17/4 nel secondo trimestre ancora il caso diZanardi è stabile ciclista direttore sportivo bassa la Gogna era una biciclettata tra amici Alex Zanardi si è lasciato coinvolgere dall’entusiasmo dei ragazzi sono le parole del direttore sportivo della squadra del paracicli ricoverato al policlinico di Siena è sottoposto a un intervento neurochirurgico dopo l’incidente in handbike le sue condizioni restano stabili con un quadro grave che questa era l’ultima notizia buon proseguo appuntamento a più tardi

