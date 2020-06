Ultime Notizie Roma del 22-06-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Alex Zanardi il bollettino medico stabile nei prossimi giorni le valutazioni medici dell’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena hanno fatto sapere che il campione dopo l’incidente dello scorso XIX giugno Ha trascorso la terza notte in terapia intensiva senza variazioni rimane grave il quadro neurologico la prognosi resta riservata coronavirus Italia e mondo ultime news lo è 683000 nuovi casi mai così tanti un incremento dei contagi in calo in Italia ieri 224 in più 24 morti nelle ultime 24 ore Se regioni a 0 il fine settimana è stata un assaggio del rischio estate con spiagge piene Movida senza protezioni però MS sono 183009 casi in un giorno è un nuovo record in Brasile50.000 nuovi contagi le vittime salgono a 50.000 crollo di nuovi casi a Pechino 9 in 24 ore in Germania un indice che sale a 2,88 per crisanti il virus di sta spegnendo Sarebbero solo chiacchiere in Calabria un nuovo focolaio nel Comune di Palmi è stata istituita la zona rossa e andiamo in Germania aumenta il rischio contagio l’r0 sala 288 possibili le nuove chiusure l’indice r00 il numero medio di infezioni secondarie da Ciascun individuo infetto da covid 19 salito oltre un punto in un giorno a pesare e il focolaio nella renania settentrionale-vestfalia dove 1331 lavoratori di una Mattatoio Agro sono stati trovati positivi sono 537 nuovi casi nelle ultime 24 ore lo sport Inter Sampdoria finisce 2-1 video gol e highlights di questapartita i nerazzurri vincono al Meazza nel recupero della venticinquesima giornata di Serie A ospite la squadra di Claudio Ranieri Inter subito in vantaggio con i gol di Lukaku è lautaro torvi accorcia le distanze la Sampdoria e torniamo negli Stati Uniti Trump contro la rimozione della statua di Theodore Roosevelt New York l’opera si trova davanti al museo di storia naturale raffigura XXIII presidente americano con un uomo africano è un nativo americano è stato lo stesso Istituto a chiedere di toglierla sulla scia delle proteste seguita la morte di George Floyd la richiesta è stata accolta dal sindaco Bill de Blasio di Pino Neri indigeni come sono giocati e inferiori la decisione giusta al momento giusto il Tycoon di te ridicolo ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa