Ultime Notizie Roma del 22-06-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno economia in apertura Enel questo momento lo stato di incertezza non consente di fare previsioni ragionevoli procediamo per scenari possibili sono le parole del governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco secondo cui questa incertezza non vuol dire che non dobbiamo fare niente E ricorda fuori che ci vuole un piano ben costruito per affrontare la crisi e la crescita vendono un solo il breve termine in mente il governatore sottolinea come tu le Stime pesino sia fattori non economici legati alla pandemia sia di natura Geopolitica serve concludi una buona burocrazia una sua assenza non va bene si fa presto a dire semplificare Ma occorre una pubblica amministrazione che sia in grado di rispondere alle esigenze una giustizia più veloce andiamo a Genova la prima automobile attraversato il nuovo ponte sabato scorso Bucciti avevano computer la prima passeggiata a piedi Adesso ha detto il commissario per la ricostruzione il sindaco di Genova Marco Bucci abbiamo urgenza di sapere a chi dobbiamo consegnare la struttura e qui si dovrà occupare del collaudo finale è un passaggio obbligato per aprire il ponte in assenza di risposte siamo pronti a risalire il Tevere in barca le parole del primo cittadino Cambiamo argomento prosegue il decorso clinico regolare è stabile in ospedale per Alex Zanardi confermato anche dall’ultimo Bollettino medico sempre tenuto in coma farmacologico Zanardi prosegue lento recupero iniziato dopo l’intervento neurochirurgico i medici fanno le valutazioni necessarie per decidere se è possibile già nei prossimi giorni sospendere la situazione per verificare il quadro neurologico decisiva per procedere a questo passaggio hanno spiegato e che si mantenga la stabilità delle condizioni cliniche del la prognosi è sempre riservata una notizia di cronaca in chiusura la procura di Parma ha aperto un fascicolo d’inchiesta per fare chiarezza sulla morte di un uomo di 63 anni di Fidenza lo moglieè stato firmato nel tuo paese di residenza da una pattuglia della polizia stradale perché alla guida senza cinture sanzione per cui era già stato fermato in altre occasioni avrebbe dato in escandescenze iniziando anche a spintonare gli agenti e mentre i poliziotti di ammanettarlo ci sarebbe accasciato probabilmente per un malore improvviso e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

