Ultime Notizie Roma del 22-06-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale studio Giuliano Ferrigno sono stati i giorni più difficili della nostra vita così il ministro della Salute speranza sia rivolto a medici e infermieri impegnati nella task-force sanitaria dura coronavirus a ciascuno di noi vengono ancora i brividi quando pensiamo a quei momenti le parole del ministro era un’onda altrimenti è l’istituzione dei pubblicani hanno retto Grazie anche al vostro impegno concludi speranza l’economia nel secondo trimestre il PIL è stimato riduzione del 17,4% rispetto al primo trimestre del 21,9% Nel confronto hanno e quanto indica l’ufficio studi di Confcommercio nell’ultima analisi ipotecato anche i consumi a maggio meno 29,4% un dato meno negativo se confrontato con il meno 47% di aprile Ma che conferma grandi difficoltà soprattutto per i servizi legati alla fruizione del temporecettori più colpiti tempo libero meno 92 % alberghi bar e ristoranti in meno 66% abbigliamento meno 55 % per il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli bene l’ipotesi del governo di sostenere i consumi e domanda interna attraverso misure di riduzione dell’IVA che non sia però una misura eccessivamente provvisoria intanto all’organizzazione Mondiale della sanità registrato 183.000 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore il numero più alto di contagi in un solo giorno dall’inizio della pandemia continua ad accelerare nel mondo ha detto direttore generale dell’organizzazione sottolineando che i sanitari di economici si faranno sentire per decenni a imprimere un’accelerazione dell’America Latina con oltre 50.000 di questi nuovi casi dietro Stati Uniti India tu non nuovi casi a Pechino in Italia contagi in calo le regioni a zero decessi finché dura una notizia di cronaca prima condanna nella vicenda legata al omicidio di Luca sacchi il gruppo di Roma in rito quattro anni di reclusione nei confronti di Giovanni Princid’infanzia del personal trainer ucciso nel ottobre scorso accusato degli attentati Vo di acquisto di 15 Kg di marijuana il giudice Pierluigi Balestrieri accolto la richiesta del PM Che contesta la violazione della legge sugli stupefacenti e tutto grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

