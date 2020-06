Ultime Notizie Roma del 22-06-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione alla microfono a Giuliano Ferrigno informazione nel periodo dell’emergenza sanitaria legata al covid 19 L’Italia ha dato una grande dimostrazione di ti ho detto il premier Giuseppe Conte nel suo discorso di ringraziamento a medici e infermieri dell’età sfotte sanità sottolineando che mai avremmo pensato di assumere le decisioni che abbiamo preso Invitando a ricordare le vittime che non sono numeri ma genitori padri madri parenti e conoscenti il ministro speranza ha confessato che quelli trascorsi sono stati giorni più difficili della nostra vita aggiungendo Noi siamo ancora dentro questa battaglia La partita è ancora in campo Guai a pensare che sia già vinta allarme della MS che ha registrato 183.000 in un solo giorno la pandemia continua ad accelerare quindi la politica il centro-destra individuato la squadra migliore per vincere le elezioni nelle regioni che andranno al voto a settembre i candidati del centro-destra strano Francesca acquaper le marche Stefano Caldoro per la Campania Susanna Ceccardi per la Toscana la pelle Pizzo per Apulia mano annunciato Silvio Berlusconi Giorgia Meloni e Matteo Salvini in una nota congiunta il centro-destra esprimere i dati unitaria anche alle comunali allega indicherà il candidato in alcune città del centro-sud tra cui Reggio Calabria Andria Chieti Macerata Matera e No non sto in chiusura il calcio l’allenatore Giampiero Gasperini non potrò guidare il l’Atalanta nel big match di mercoledì 24 giugno contro la Lazio Il tecnico è stato squalificato per un turno dal giudice sportivo per avere al ventisettesimo del secondo tempo contestato Convenienza l’operato della Var infrazione rilevata dal quarto uomo è tutto grazie per averci seguito le mie Usa tornano alla prossima io dizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa