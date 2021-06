Ultime Notizie Roma del 22-06-2021 ore 11:10

romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il Vaticano ha chiesto formalmente al governo italiano di modificare le realizzano in commissione giustizia del Senato Perché Viola Il concordato a presentare la nota verbale all’ambasciata italiana è stato Monsignor Paul Richard Gallagher segretario per i rapporti con gli stati della Santa Sede è la prima volta che la chiesa interviene durante l’iter di approvazione di una legge esercitando le facoltà previste dai Patti Lateranensi dal 28 giugno Speriamo e superiamo l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto in zona Bianca ma sempre nel rispetto delle indicazioni precauzionali stabilite dal CTS lo Annuncia il ministro della Salute Roberto Speranza dopo il parere favorevole del comitato tecnico-scientifico gli esperti avevano confermato che ci sono le condizioni per togliere le mascherine all’aperto per avere un Europa più forte serve anche un’Italia più forte l’ho detto il premio Mario Draghi in conferenza stampa dala cancelliera Angela Merkel e il rapporto tra Italia e Germania ha aggiunto il presidente del consiglio e profondo durature solido sono due paesi fondati sulla europeismo e sulla trumpismo le posizioni nei confronti di Stati Uniti Russia e nel Nord Africa sono molto molto vicine a Betto ondata di caldo nelle prossime 48 ore in Italia in particolare al sud dove si potranno superare anche i 42 gradi di massima secondo il servizio meteorologico dell’aeronautica militare nei prossimi due giorni si registreranno oltre 38 gradi sulle aree interne di campagna Molise e mentre sul Puglia Basilicata Calabria Sicilia si arriverà oltre i 40 42 gr di Barack Obama contro i repubblicani con gli chiede di non ricorrere al filobus The Ring l’ostruzionismo per bloccare il forte più trovate il provvedimento priorità per i democratici per rivedere il sistema elettorale americano e difendere i diritti di voto pensate come dopo l’insurrezione del 6 gennaio con la nostra democrazia in pericolo i repubblicani hanno appoggiato l’idea della irregolarità della legittimità del voto e ora improvvisamente hanno paura didi questo tema e di trovare una soluzione afferma l’ex presidente ed è tutto vi auguro un buon proseguimento di ascolto la linea può tornare la resina

