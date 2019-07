Ultime Notizie Roma del 22-07-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio politica in apertura sulle autonomie Non accettiamo un no come sta accadendo così il segretario della Lega premier Matteo Salvini da l’ultimatum al governo che sottolinea passa dalle autonomie altrimenti andremo da soli non ci fermiamo abbiamo aspettato anche troppo ha detto il ministro interno lo scontro si consuma anche tra Conte e governatori leghisti di Lombardia e Veneto non firmeranno un’intesa Farsa dicono Fontane Zaia che rispondendo con una lettera aperta del premier e si dicono profondamente feriti dalle sue parole la settimana e decisiva per la sorte del governo anche per l’informativa di Conte sulla vicenda lega russaprevista per mercoledì al senato è stato recuperato all’alba da un elicottero messo a disposizione delle autorità pakistane Francesco cassardo l’alpinista Torinese ferito mentre scendeva il gasherbrum sarà portato Accardo a darne notizia al compagno di cordata Cala Cimenti che sia occupato delle prime operazioni di soccorso i due erano stati raggiunti a piedi da altri due loro colleghi partiti dal campo base che hanno poi portato il freddo più a valle ore 3 scenderanno a piedi Russia gauge crescono l’attesa è la pressione intorno alla testimonianza dell’ex procuratore speciale del caso Robert Miller chiamato mercoledì a rispondere alle domande del congresso Sul rapporto per chiarire le tue conclusioni e se ci sono eventuali reati addebitabili al presidente statunitense Donald Trump mille presidente della commissione giustizia della Cameraha detto che il rapporto presenta prove molto sostanziali che il presidente è responsabile di gravi crimini e misfatti perseguibili con impeachment per il presidente della intelligenza della camera Adam schiff il documento conclusivo dell’inchiesta contiene una serie di fatti molto schiacciati sparatoria ad Acapulco Messico uomini armati hanno ucciso 5 persone e ferite altre se nel corso di una sparatoria le vittime sarebbero tutte del luogo un sospetto è stato arrestato alcuni demoni sono ascoltati delle autorità per ricostruire la dinamica dell’accaduto la sparatoria avvenuta nei pressi di un bar ed è solo l’ultimo di una serie di violenti incidenti accaduti nella città messicana sulla costa del Pacifico è tutto della redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa