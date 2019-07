Ultime Notizie Roma del 22-07-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla stazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio problemi questa mattina lungo la linea ferroviaria tra Roma e Firenze dalle 5:40 sospesa la circolazione dei treni tra Rozzano e Firenze Campo Marte sulla linea direttissima e convenzionale per accertamenti dell’autorità giudiziaria con ampie ricadute sul traffico ferroviario tra le due città ne dà notizie RFI pesanti ritardi sia per i convogli sia da nord che da sud è in corso la riprogrammazione del traffico ferroviario farà sapere ferroviaria italiana in politica sull’autonomia a braccio di ferro nella maggioranza Non accettiamo un no come sta accadendo ha detto il segretario della Lega e vicepremierMatteo Salvini lanciando un ultimatum al governo altrimenti andremo da soli ma non ci fermiamo abbiamo aspettato anche troppo ha detto Salvini lo scontro si consuma anche tra il conta i governatori leghisti di Lombardia e Veneto non firmeranno un’intesa Farsa dicono Fontane Zaia che rispondendo con una lettera aperta a quella del premier al Corriere della Sera si dicono profondamente feriti dalle sue parole la settimana è decisiva per la sorte del governo anche per l’informativa di Conte sulla vicenda lega Russia prevista per mercoledì al senato è stato recuperato eri portato in salvo la alpinista italiano rimasto ferito sulle montagne del Pakistan Francesco Cassarà stava scendendo Il gasherbrum quando è venuto un incidente è stato portato a scardua darne notizia il compagno di cordata a Cala Cimenti che si è occupato delleazioni di soccorso i due erano stati raggiunti a piedi da altri colleghi partiti dal campo base che hanno poi portato il ferito più a valle è stata depositata l’intercettazione ambientale del settembre del 2018 in cui imprenditore Paolo Arata indagato per corruzione dalla Procura di Roma tira in ballo l’ex Sottosegretario Armando Siri anch’egli indagato gli do €30000 perché sia chiaro tra di noi io ad Armando Siri ve lo dico queste le parole scritte all’interno intercettazione che servirà a cristallizzare le dichiarazioni dell’imprenditore Vito nicastri e del figlio Manlio coinvolti nell’inchiesta resta l’allarme terrorismo sulle rotte da e verso il Cairo almeno per i passeggeri della British Airways che conferma lo stop di tutti i suoi collegamenti con la capitale egiziana per una settimana Lufthansa limiteun giorno lo stop sull’onda delle preoccupazioni per una minaccia che tuttavia resta misteriosa anche l’associazione Nazionale piloti chiede ad Alitalia enak di sospendere subito i voli verso il Cairo per terrorismo è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa