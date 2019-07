Ultime Notizie Roma del 22-07-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Un buongiorno dalla stazione appuntamento con l’informazione Gabriele a Luigi in studio l’incendio di una cabina elettrica dell’alta velocità all’altezza della stazione di Rovezzano alla periferia di Firenze ha bloccato alle 5:40 di mattina la linea ferroviaria tra Roma e Firenze provocando pesanti ritardi sulla linea incendio di natura dolosa la circolazione ferroviaria è sospesa tra Rovezzano Firenze Campo Marte sulle linee direttissima e convenzionale tra Roma e Firenze RFI ha comunicato che il principio di incendio è stato causato da un atto doloso ad opera di ignoti il traffico ferroviario resta ancora fortemente rallentato nel nodo di Firenze con ripercussioni sulle linee e dato recuperato all’alba da un elicottero messo a disposizione delle autorità pakistane Francesco cazzaroalpinista Torinese rimasto ferito mentre scendeva il garage rumene Pakistan a darne notizia il compagno di cordata Cala Cimenti che si è occupato delle prime operazioni di soccorso i due erano stati raggiunti a piedi da altri colleghi dal campo base che hanno poi portato il ferito più a valle l’elicottero è arrivato nell’area di skardu nel gilgit-baltistan e lo scalatore è stato poi trasferito in ospedale per le cure nel governo tensione all’interno della maggioranza sulle autonomie Non accettiamo un no come sta accadendo queste le parole del segretario lega Salvini che ha dato l’ultimatum al governo si passa dalle autonomie altrimenti andremo da soli ma non ci fermiamo abbiamo aspettato anche troppo ha detto Salvini lo scontro si consuma anche tra il conta i governatori leghisti di Lombardia e Veneto non firmeranno un’intesa Farsa dicono a Fontana e Zaia resta allarme terrorismo sulle rotte da e versoCairo almeno per i passeggeri della British Airways che conferma lo stop di tutti i suoi collegamenti con la capitale egiziana per una settimana Lufthansa limita lo stop ad un solo giorno della redazione Vi auguro una buona giornata

