Ultime Notizie Roma del 22-07-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Bentrovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli è stato recuperato all’alba da un elicottero messo a disposizione delle autorità pakistane Francesco che sardo l’alpinista Torinese rimasto ferito mentre scendeva Ma sai prima operazione di soccorso i due erano stati raggiungi a piedi da altri due loro colleghi partiti dal campo base che hanno poi portato il perito giù a base ora i3ri scenderanno piedi il premier Giuseppe Conte si apprende da fonti di Palazzo Chigi ha preso atto della lettera dei governatori Fontane Zaia e soprattutto il registrato un cambio di Toni che prelude a una corretta funzione istituzionale presidente della Lombardia Attilio Fontana e del Veneto Luca Zaia non firmeranno L’intesa sull’autonomia se si continua con una pazza lo hanno scritto in una lettera aperta alsignor presidente è l’esaltazione dei governatori arrivi al più presto a trovare un’intesa con i ministri formule una botta distesa seria da proporci Quindi con altrettanta velocità saremo in grado di replicare in modo costruttivo cinesi aprono la seduta poco martedì indice composite Shanghai tale nelle primissime battute dello 0,05% mentre quello di scienze se mi rialzo dello 0,14% la borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana col segno meno appesantita Dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente le attese Criminal stagione delle trimestrali societarie Dimmi che insegna una variazione negativa dello 0,3% sui mercati valutari rojana tratta un livello di 107,47 su 120, 80 sull’euro uomini armati hanno ucciso 5 Uomini e ferito altre 6 persone nel corso di una sparatoria avvenuta in un Popolare bar di Acapulco in mezzile vittime sarebbero tutte le persone del luogo. aspetto è stato arrestato e alcuni testimoni sono ascoltati dalle autorità per ricostruire la dinamica dell’accaduto per sparatoria solo l’ultimo di una serie di violenti incidenti accaduti nella città sulla costa del Pacifico è avvenuta nei pressi del mister bar il trattino Rally di Roma Capitale Quinto appuntamento per il campionato italiano rally per il Fia European Rally Championship si è concluso come un evento unico nel suo genere dove sei migliori campioni del realismo continentale i protagonisti del CIR adesso incorona i vincitori assoluti sono Giandomenico Bak Lorenzo Granai sulla Skoda Fabia R5 ed è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime ore

