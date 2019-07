Ultime Notizie Roma del 22-07-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio in apertura torniamo sull’incendio di questa mattina all’alba ad una cabina elettrica lungo la linea ferrata tra Roma e Firenze un incendio che ha mandato in tilt la circolazione dei treni poi ripresa diverse ore dopo se pure a velocità ridotta RFI ha comunicato che il principio di incendio è stato causato da un atto doloso ad opera di ignoti ritardi fino a 180 minuti per i treni ad Alta Velocità su tutti i grandi nodi metropolitana e con ripercussioni adesso il traffico regionale da Milano ritardi anche di 4 ore code da salti ai banchi di informazione cancellati 25 convogli alta velocità di Ferrovie dello Stato e di Italo RFI sporgerà denuncia contro ignotiè stato recuperato all’alba di questa mattina da un elicottero messo a disposizione delle autorità pakistane Francesco cassardo l’alpinista Torinese rimasto ferito mentre scendeva il verbo montagna Pakistan a darne notizia al compagno di cordata Cala Cimenti che si è occupato delle prime operazioni di soccorso i due erano stati raggiunti a piedi da altri colleghi partiti da campo base che hanno riportato poi il perito più a valle l’elicottero è arrivato nell’area di skardu e lo scalatore è stato trasferito in ospedale per le cure della Farnesina riferiscono l’alpinista sta meglio di quanto temuto continua il botta e risposta nella maggioranza parla Luigi Di Maio del MoVimento 5 Stelle in un posto su Facebook e riferendosi ad un intervista a Dario Franceschini siamo orgogliosamente diversi dal PD e non vogliamo avere nulla a che fare con quel partito ha detto Di Maio sulle autonomie Non accettiamo un no come sta accadendo queste le sue paroleMatteo Salvini l’ultimatum al governo po’ ti passa l’autonomie altrimenti andremo da soli ma non ci fermiamo abbiamo aspettato anche troppo ha detto il leader della Lega lo scontro si consuma anche con il premier Conte governatori leghisti di Lombardia e Veneto non firmeranno un’intesa pazza dicono fontana e Zaia dopo l’allarme è messo sabato dal freno Fiat sulle rischio di azioni terroristiche con trasporto aereo l’ente nazionale per l’aviazione civile fa sapere che al momento non sono state diramate dalle competenti autorità di prevenzione del terrorismo informazioni che comportino l’adozione del provvedimento di sospensione dei voli da e per il Cairo l’associazione Nazionale piloti aveva chiesto ad Alitalia enak di sospendere subito i voli per il Cairo mentre British Airways ha confermato lo stop per tutta la settimana Lufthansa invece ha limitato i voli soltanto per un giorno concorso a dirigente scolastico si avvicina il momento della pubblicazione delle graduatorie finali dei vincitorimi chiede chiarezza sui titoli da presentare per ogni vincitore Ok direi di avere diritto al posto nel nuovo ruolo Marcello Pacifico presidente del sindacato Udine dimostrato ancora una volta nel chiedere al Ministero ceretta sui titoli da valutare prima della pubblicazione delle graduatorie finali del dei vincitori del concorso dirigente scolastico dopo aver vinto in tribunale Grazia delle ordinanze di sospensione della sentenza negativa del TAR per favore a frutto di quasi 4000 nuovi dirigenti ma meglio quelli che odiano i consiglieri vincitori perché tutti hanno superato ora bisogna dimostrare di essere tutto bene udienza pubblica di avere diritto quindi può dire ha fatto una stella tutti quanti chiedendo di costituirsi in giudizio per difendere il ruolo vinto ma anche chi ha chiarito come acconto il ruolo di collaboratore del dirigente scolastico sono ben definiti e non possono essere inventati ad arte o magari per erroremodificare la graduatoria disegna rispettare quindi quanto prescrive la norma sulla valutazione dei titoli dirigente scolastico bisogna essere molto attenti perché sennò col sindacato dovrà ricorrere per impugnare appunto titoli magari sbagliati magari anche in buona fede è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

