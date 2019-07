Ultime Notizie Roma del 22-07-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale buon pomeriggio a dalla redazione studio Roberta Frascarelli adesso dobbiamo dare dignità alle retribuzioni dobbiamo accelerare l’iter della proposta sul salario minimo orario perché tutti dicono a chiacchiere di essere a favore del lavoro ma in realtà approva questa legge sarà colui che avrà tutelati i diritti dei Lavoratori invece in questo momento lo sta rallentando sta dando una pugnalata quei lavoratori lo dice il vicepremier e ministro del lavoro Luigi Di Maio in una video pubblicato su Facebook in cui rilancia la proposta di legge sul salario minimo orario dalle 5:40 è sospesa la circolazione ferroviaria tra Rovezzano a Firenze Campo Marte sulla linea direttissima e convenzionale tra Roma e Firenze per accertamenti dell’autorità giudiziaria con ampie ricadute sul traffico ferroviario tra le due città ne dà notizia RFIprosegue la nota la riprogrammazione del traffico ferroviario sotto sono presenti le squadre tecniche a causa della sospensione della circolazione si registrano pesanti ritardi sia per i convogli sia da nord Milano e Bologna che da sud Napoli il premier Giuseppe Conte si apprende da fonti di Palazzo Chigi ha preso atto della lettera dei governatori Fontane giaia e soprattutto ha registrato un cambio di Tony corretta interlocuzione istituzionale il presidente della Lombardia Attilio Fontana e del Veneto Luca Zaia non firmeranno L’intesa sull’autonomia se si continua con gli do €30000 perché sia chiaro tra di noi io ad Armando Siri ve lo dico queste le parole pronunciate dall’imprenditore Paolo Arata indagato dalla Procura di Roma nell’ Associazione ambientale in cui tirerebbe imballo Letta Sottosegretario alle infrastrutture che gli finito nel registro degli indagati per l’accusa di corruzione l’intercettazione risale al settembre 2000foto del contenuto degli atti depositati dai PM di Piazzale Clodio in vista di un incidente probatorio fissato per il 25 luglio prossimo si notava riprendono l’assedio al cantiere dopo dimostrazione di due sere fa nella zona di Chiomonte la scorsa notte hanno concesso il bis sul versante opposto del perimetro tra Boschi sentieri e dirupi 200 attivisti quasi tutti giovani frequentatori del vicino a campeggio Giunti da tutta Italia sono partiti in corteo dall’abitato di Giaglione e una volta davanti alla robusta cancellata Metallica è alzata dalla polizia per loro la strada hanno dato il via alle danze Andorra è disponibile ad accogliere il Giova beach party che avrebbe dovuto aver luogo il 27 luglio ad Albenga ad annunciarlo il sindaco Mauro De Michelis la notizia della cancellazione della data Ligure nella vicina Albenga ci ha colpito molto Noi siamo a disposizione Se possibile per dare una mano abbiamo un’ampia spiaggia libera o litorale di Sanplurale molto profondo che non è stato compromesso dalle mareggiate Allora è facilmente raggiungibile a un casello autostradale è da Ampi parcheggi ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

