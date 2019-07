Ultime Notizie Roma del 22-07-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno e gradualmente ripresa a pieno ritmo la circolazione ferroviaria sulla linea direttissima quella ad alta velocità Roma Firenze Dopo che un incendio di carattere doloso di un elettrica per l’alta velocità all’altezza della stazione di Rovezzano alla periferia di Firenze partita bloccata questa mattina Per alcune ore 3 roghi iniettati dall’ipotesi un’azione dimostrativa di anarchia collegata ad un processo in corso a Firenze ripercussioni sul traffico sono state pesanti in mattinata ci sono stati ritardi medi di 180 minuti con punte di 240 sono stati Inoltre cancellati 42/3 sia di Trenitalia Kia di Italo fa sapere rete ferroviaria italiana interessato dai ritardi dalla cancellazione precisa Anche il traffico regionale Trenitalia rimborsa il 100% per chi rinuncia aglioggi è stato recuperato all’alba da un elicottero mette a disposizione delle autorità pakistane Francesco cassardo alpinista Torinese rimasto ferito mentre scendeva da una parete a darmi il compagno di cordata disoccupato delle prime operazioni di soccorso i due erano stati raggiunti a piedi da altri due loro colleghi partiti dal campo base che hanno poi portato il periodo più a valle delicate le fai arrivato lo scalatore è stato trasferito in ospedale per le cure la Farnesina dichiara l’alpinista sta meglio di quanto temuto torniamo in Italia con gli occhi gonfi di lacrime lex PM del Pool Mani Pulite Antonio Di Pietro il riso al tuo capo Francesco Saverio Borrelli alla camera ardente allestita in tribunale a Milano in seguito da giornalisti e telecamere l’ex ministro ha preferito non parlare mentre abbracciate e salutate allungo i familiari di Borrelli sono finite le nostre In Tangentopoli non ha cambiato niente dell’Italia la conduzione rimasta magari con caratteristiche diverse ha detto Gherardo Colombo ex magistrato del Pool l’ultima notizia in chiusura è partito oggi senza problemi30 ora italiana da una base spaziale indiana il razzo della missione sant’arianna 2 il programma lunare interamente made in India dovrebbe far scendere il Lander sul polo sud della Luna il prossimo 7 settembre il robottino studiare le caratteristiche dell’aria signora mai toccata per la durata di un giorno lunare è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa