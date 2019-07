Ultime Notizie Roma del 22-07-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale informazione Buonasera dalla stazione in studio Giuliano Ferrigno ne abbiamo fatto un progetto serio validata livello scientifico Non vogliamo la Secessione dei Ricchi non possiamo accettare che ti dica che vogliamo creare un paese di serie A e di serie B vogliamo senza la responsabilità la modernità di questo paese sottolinea il governatore del Veneto Luca Zaia mentre il presidente della Camera Roberto Fico avverte qualsiasi Intesa passerà in Parlamento non firmeremo Intesa fa avevamo detto ieri Fontane Zaia rispondendo con una lettera aperta quella del premier intanto Luigi Di Maio non posso su Facebook con riferimento a un’intervista di Dario Franceschini ha ferma siamo orgogliosamente diversi dal PD che vogliamo avere nulla a che fare con quel partito ed esce dal carcere Vai domiciliari Roberto Formigoni l’ex governatore della Lombardia finito in cella lo scorso febbraio dopo la condanna definitiva a 5 anni e 10 mesi per corruzionetribunale di sorveglianza di Milano Cambiamo argomento ammazzateli tutti se lesbiche gay e pedofili sono le parole chef scritte su Facebook da Giuseppe Cannata di Fratelli d’Italia vice presidente del consiglio comunale di Vercelli e membro dell’ordine provinciale dei medici odontoiatri parole riferite ad un articolo del senatore Pillon nel 2018 inerente Le Famiglie Arcobaleno è riportato dallo stesso canna il posto dopo numerose segnalazioni è stato cancellato dall’autore dura reazione da parte dell’arcigay che chiede le immediate dimissioni di Cannata meloni afferma parole gravissime estranea Fratelli d’Italia Gasperi 17 spia del Frate dalla cia sono state identificate e arrestati in Iran non è nato news citando il direttore generale del dipartimento di controspionaggio del Ministero degli Interni gente nei confronti degli arrestati sono già stata in mente alcune condanne a morte la cosa di aver espiato sintomi sensibili nel Paese News da vicino ai pasdaran definisce l’arresto il secondo colpo di intelligence iraniana la CIA è tuttoin seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa