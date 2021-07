Ultime Notizie Roma del 22-07-2021 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Buona serata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio sarebbe morto per infarto Il conducente del minibus precipitato questa mattina intorno alle 11:30 a Capri il decesso di Manuele Melillo 40 anni è stato dichiarato sul posto al momento l’unica vittima di quella che sarebbe potuta essere una strage è iniziata Palazzo Chigi la cabina di regia poi imprevisto Consiglio dei Ministri E questa sera la conferenza stampa del presidente del consiglio Mario Monti Ministro della Giustizia Marta cartabia e della Salute Roberto Speranza al centro dell’incontro la questione del Green pass la proroga dello stato di emergenza secondo quanto si apprende il rimpasto al bar ristorante Dovrei essere sola al tavolo se la consumazione avverrà all’interno del locale non all’aperto né tantomeno al bancone 4 regioni italiane Veneto Lazio SiciliaSardegna sono passata in giallo rispetto alla settimana scorsa quando erano verdi nella mappa del sulla situazione epidemiologica aggiornata oggi dalle cimici il resto dell’Italia rimane in verde i numeri di casi per abita in tutta Europa la regione di Bruxelles è rosso come la Corsica e Lussemburgo è L’Irlanda Voghera Oggi prevista la richiesta di convalida dell’arresto di adriatici Siete in tanti risultati dell’autopsia sui a Busseto per cercare di far luce su quanto accaduto la sorella della vittima se fino a casa dov’è la legge in Italia si domanda di cassa integrazione con causale covid autorizzate durante l’emergenza pandemia ovvero nel periodo del primo Aprile 2020 al 30 giugno 2021 sono state complessivamente 5935,4 milioni lo rende noto l’INPS spiegando che nel solo mese di giugno sono state autorizzate 527,6 milioni di ore di cassa integrazione di cui 99,7% ha di cassa ordineImpero che fondi di solidarietà con causale emergenza sanitaria covid 19 ed è tutto ancora voi l’augurio di una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa