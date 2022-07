Ultime Notizie Roma del 22-07-2022 ore 20:10

romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione di una sorella accompagna visibilmente contrariato Mario Draghi nel laborioso processo di dimissioni scioglie le camere sancendo la fine anticipata della legislatura è stata una scelta inevitabile il voto del Senato e soprattutto le modalità di quel voto hanno chiaro che non c’era spazio per altre maggioranze le parole del capo dello Stato chi voterà domenica 25 settembre di fatto l’unico giorno possibile in base alle regole che concedono un massimo di 70 giorni dal giorno lo scioglimento ma anche un minimo di 60 per permettere le complesse operazioni di presentazione delle liste e una giusta a campagna elettorale sulla Gazzetta Ufficiale odierna sono stati pubblicati i decreti presidenziali veloce del Senato della camera e anche la convocazione dei comizi per le elezioni un periodo lungo al quale si aggiungeranno altre settimane per la formazione del nuovo governo e che permetterà quindi ha il premier draghi Naturalmente in carica per gli affari correntia guidare il paese per circa altri 3-4 mesi per cui nasce l’appello preoccupato del Presidente della Repubblica Mattarella che dopo avere firmato il decreto di scioglimento compare agli italiani per ricordare quanto la situazione sia difficile Per sensibilizzare i partiti a collaborare con il Presidente del Consiglio nonostante la campagna elettorale si annunci spigolosa Il governo premette Mattarella incontra limitazioni nella sua attività ma gli strumenti per operare in questi mesi prima che arrivi il nuovo esecutivo non sono possibili pausa e sottolinea il momento che stiamo attraversando i costi dell’energia hanno conseguenze per famiglie in prede vanno affrontate le difficoltà economiche ci sono molti ad alimenti da chiudere nell’interesse dell’Italia Cambiamo argomento incendi dal 15 giugno al 21 luglio sono stati 32921 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco 4040 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno quando incendi furono 28881 qui maggior numero di Rocky si registra in Sicilia dove vigili del fuoco hanno effettuato 6534 interventi le altre regioni maggiormente colgli incendi sono state la Puglia 5134 il Lazio 4799 incendi la Calabria 3195 roghi la campagna 2730 hai la Toscana 1529 Intanto è ripresa la circolazione ferroviaria sul Carso In entrambe le direzioni lo rende Noto un rete ferroviaria italiana precisando che dalle 10 circa si è treni passeggeri che quelli merci hanno ripreso l’attività per ieri pomeriggio e per tutta la notte 100 tecnici hanno lavorato per riparare di circa 5 km di linea danneggiata i danni ammontano a €320000 in chiusura scende l’indice di contagio RT che resta ancora sopra la soglia epidemica e anche l’incidenza nel periodo tra il 29 giugno il 12 luglio quindi che il monitoraggio settimanale dell’istituto superiore di sanità Ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia le reti medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,20 3 aumentano ancora i ricoveri in terapia intensiva sia nei reparti ordinari Umbria Calabria e Valle d’Aosta registrano il più alto numero di ricoveri nessuno ha raggiunto la soglia del 10% dei ricoveri nelle terapie Intensiveavvicina 9,5% seguita da Liguria 6,2% e Sicilia 6 percento in una settimana sono passati da 0 a 3 le regioni classificate a rischio basso è tutto grazie per averci seguito e usa tornano la prossima edizione

