Ultime Notizie Roma del 22-08-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale buon inizio di giornata dalla redazione da Francesco Vitale proseguono le consultazioni al Quirinale per la risoluzione della crisi di governo oggi attesi al Colle i maggiori partiti Fratelli d’Italia PD Forza Italia Lega e 5stelle intanto Zingaretti apre la trattativa con i 5 Stelle proponendo un programma di 5 punti e chiedendo massima discontinuità rispetto al passato niente con te visto una squadra tutta nuova se mi prende le distanze dai ex alleati abbiamo idee che non era possibile realizzare insieme a partire dalla flat Tax evasivo su probabili intesa e con tutta l’aria di centro-destra con Berlusconi ora lavoriamo al programma aspettiamo di Mattarella e dopo lunghi mesi di tensione con il governo giallo-verde Emmanuel Macron esprime vicinanza Mattarella alle prese con le consultazioni per risolvere la crisi di governo in queste ore sono al suo fianco dice ilTelevideo poi pungere senza nominarlo Salvini col quale i rapporti sono tesi da tempo soprattutto perché questione migranti l’Italia è un grande paese sottolinea e merita dirigente all’altezza quando ci si allena con le a destra munisce infine alla fine a vincere sempre l’estrema destra Caro Matteo il tuo tentativo di screditare non solo me ma l’intera difesa è inqualificabile comincia così il duro posto del ministro trenta nei confronti del Ministro dell’Interno Salvini nel quale egli ricorda che le istituzioni non sono le nostre che Noi diamo solo l’indirizzo Roba da matti aveva affermato in un precedente leader della Lega prime prove tecniche di inciucio PD 5 Stelle sulla pelle degli italiani riprendi porti e chiudendo un occhio sulle ngt domanda gli indennizzi ai risparmiatori il meteo annuncia infatti che dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto dello stesso Ministero è stato attivato il portale per presentare domanda da parte dei risparmiatori questo anche se i tempi sono abbastanza dilatati Le istanze del risarcimento potranno essere presentate entro180 giorni a partire dalla data della pubblicazione Cambiamo argomento i leggendari Henry Ford Sloan fondatori di Ford General Motors e si stanno rigirando nella tomba di fronte alla debolezza dei manager delle società che vogliono spendere di più su auto non sicure che costano i consumatori $3000 in più di Donald Trump su Twitter torna ad attaccare i vertici delle case automobilistiche per aver accolto con freddezza la sua proposta sulle missioni un piano che allenta i paletti della roba ma è che ha spinto 4 case automobilistiche a siglare un accordo con la California l’auto con il feretro di Diabolik e avrebbe dovuto passare tra la folla per l’ultimo saluto dei tifosi questore non ha rispettato gli accordi così la moglie e la figlia di Fabrizio Piscitelli l’ultimo della Lazio ucciso con colpo alla testa al parco degli acquedotti giorni fa rinfocolare le polemiche dopo i funerali al Divino Amore non è stato mantenuto d’accordo nonostante il funerale si è svolto Nel massimo rispetto e con compostezza dicono le donnedal santuario slogan bersatu bandiere saluti Romani confermano lo sciopero di 4 ore del personale delle autostrade per domenica 25 lunedì 26 a seguito della rottura delle trattative per il rinnovo del contratto nazionale di settore lo stop coinvolgerà gli addetti alle stazioni ai caselli e personale turnista non sottoposto alla regolamentazione cade nel weekend di grande rientro dalle vacanze belle le 14 e dalle 18 alle 22 di domenica 25 agosto ed alle 22 di domenica 25 alle 2 di lunedì 26 l’unione consumatori giudice lo sciopero inaccettabile e vergognoso chiede che ministro Toninelli precetti i lavoratori pioggia temporale in arrivo nelle regioni Nord occidentali dell’Italia in particolare in pianura il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse ragione sulla zona nord-occidentale della Lombardia e allerta gialla su alcuni settori di Lombardia Piemonte Toscana che Abruzzo noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascoltoA più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa