Ultime Notizie Roma del 22-08-2019 ore 09:10

primo giorno di consultazioni Ieri dopo le dimissioni del premier Giuseppe Conte i primi a essere sentiti sono stati i presidenti delle camere casellati poi è toccato il gruppo delle autonomie e ai miei figli Emma Bonino In particolare ha chiesto un governo di totale alternativa politica e programmatica rispetto a quello finora visto la prima giornata di consultazioni terminata con la delegazione di libri uguali che si è detta disponibile a un governo politico di svolta Oggi tocca invece ai partiti principali a tutti Mattarella indicato tempi stretti la linea del Colle di verificare la possibilità di un governo in grado di reggere per l'intera legislatura o andare delle elezioni subito intanto la direzione del PD ha approvato l'ordine del giorno del suo segretarioin cui si fissano 5 punti per trattare con la Movimento 5 Stelle Cambiamo argomento andiamo a parlare andiamo all'estero andiamo a parlare di migranti in una stretta di Donald Trump sull'immigrazione il presidente americano ha fatto sapere che gli Stati Uniti pensano seriamente di mettere fine allo ius soli e ha sottolineato che sarebbero in corso valutazioni per porre fine alla cittadinanza come Diritto di non solo nei panni dell'amministrazione Trump ci sarebbe anche una nuova proposta sulla detenzione di emigranti e famiglie con bambini che attraversano illegalmente il confine con il Messico potranno essere detenuti a tempo il limite Cambiamo argomento polemiche dopo il funerale di Fabrizio Piscitelli ultrà della Lazio ucciso con un colpo alla testa al parco degli acquedotti il 7 agosto l'addio Diabolik Come veniva soprannominato il tifoso si è tenuta al Santuario Divino Amore ieri 21 agosto tra striscioni fumogeni e saluti e cori Romani la moglie e le figlie del capo degli irriducibili però criticano la gestione dell'evento e sottolineano l'auto con il peravrebbe dovuto passare tra la folla per l'ultimo saluto dei tifosi ma il questore non ha rispettato gli accordi e incalzano non è stato mantenuto d'accordo nonostante il funerale si è svolto Nel massimo rispetto e con con torniamo in campagna l'escursionista francese di 27 anni disperso durante un escursione sui monti del Cilento nel salernitano sarebbe morto in seguito a uno shock emorragico per la rottura dell'arteria femorale e quanto emerge dalle autopsie seguita nell' ospedale di Sapri la salma non appena sarà liberata dall'autorità giudiziaria sarà trasferita in Francia andiamo a chiudere con un rapido sguardo alla borsa quella di Hong Kong è debole in avvio di seduta al indice Hang Seng segna nelle prime battute un calo dello zero 10 per 126242,93 punti compositivi Shanghai sarà invece dello 025 2887, 66 punti mentre quello di scienze né dello 0,5% a Porta 1576,60

