Ultime Notizie Roma del 22-08-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovata molto dalla redazione da Francesco Vitali in studio proseguono le consultazioni al Quirinale per la risoluzione della crisi di governo oggi attesi al Colle i maggiori partiti Fratelli d’Italia PD Forza Italia Lega e Movimento 5 Stelle Zingaretti apre la trattativa con i 5 Stelle proponendo un programma di 5 punti e chiedendo massima discontinuità rispetto al passato niente con te è vista una squadra tutta nuova Salvini prendere distanze abbiamo idee che non era possibile realizzare insieme a partire dalla flat Tax evasivo sul probabile intese con tutta l’aria di centrodestra con Berlusconi ora lavoriamo al programma Aspettiamo le decisioni di Mattarella questa mattina aperto 201 punti base rendimento al 130 2% e dopo lunghi mesi di tensione con il governo giallo-verde Emmanuel Macron esprime vicinanza Mattarella alle prese con le consultazionirisolvere la crisi di governo in queste ore sono al suo fianco dice il capo dell’eliseo poi pungere senza nominarlo Salvini con quali rapporti sono tesi da tempo soprattutto per la questione migranti l’Italia è un grande paese motorini America dirigenti all’altezza quando ci si allea con estrema destra munisce infine alla fine a vincere sempre l’estrema destra che era Matteo il tuo tentativo di screditare non solo nella difesa inqualificabile comincia così il duro post del ministro trenta nei confronti del Ministro dell’Interno Salvini nel cuore gli ricorda che le istituzioni non sono le nostre è che noi diamo solo l’indirizzo Roba da matti aveva affermato in precedenza il leader della Lega prime prove tecniche di inciucio PD 5 Stelle sulla pelle degli italiani riprendi porti chiudendo un occhio alla NG scrive e voltiamo pagina andiamo all’estero i leggendari Henry Ford e al problema dei fondatori di Ford e General Motors si fanno rigirando nella tomba di fronte alla debole e tre i manager della loro società che vogliono spendere di più su auto non sicure che costano i consumatoriDonald Trump su Twitter torna ad attaccare i vertici delle case automobilistiche per aver accolto con freddezza la sua proposta sulle missioni un piano che allenta i paletti delle Rodano e che ha spinto qua casa automobilistica sigla un accordo con la California Cambiamo argomento del Boia colpisce ancora in tecnica Dov’è stata portata a termine l’esecuzione di un uomo per Il rapimento lo stupro e l’uccisione di una studentessa universitaria nel 1998 le situazioni di Larry is worrying avvenuta tramite iniezione letale l’uomo si è sempre dichiarato innocente con swearingen salgono a 12 le esecuzioni avvenuto negli Stati Uniti dall’inizio dell’anno di cui 4 in Texas 12 minuti dopo l’iniezione letale swearingen è stato dichiarato morto le sue ultime parole sono state Perdonali non sanno quello che stanno facendo rimaniamo all’estero dopo due lanci di Razzi da Gaza verso Israele ieri sera e questa notte l’esercito israeliano ha risposto colpendo più riprese postazioni di Amazon nel nord della striscia inclusenavali lo ha annunciato il portavoce militare è la terza volta in una settimana che bel Gazza arrivano razzi sulle comunità israeliane ridò della striscia torniamo in Italia l’auto con il padre di Diabolik avrebbe dovuto passare tra la folla per l’ultimo saluto dei tifosi questore non ha rispettato gli accordi così la moglie e la figlia di Fabrizio Piscitelli il ultrà della Lazio ucciso con un colpo alla testa al parco degli acquedotti rinfocola non le polemiche dopo i funerali al Divino Amore non è stato mantenuto d’accordo nonostante funerale si è svolto Nel massimo rispetto e con compostezza dicono le donne fuori dal santuario slogan da stadio bandi e saluti Romani parliamo ora di scuola si allarga a macchia d’olio la sperimentazione del Gignoro sull’attivazione di un numero limitato di istituti incaricati delle nomine del personale precario le graduatorie d’istituto tramite procedura informatizzata dopo l’esperienza attivata Pisa nei giorni scorsi è la volta di Lecce di altri del centro-nord d’Italiatempi precarie supplenze picture gestite via computer e da scuole Polo ma sentiamo in proposito il presidente nazionale ANIEF Marcello Pacifico Italia maglia nera sul precariato è ancora il record nella scuola il prossimo anno e saranno più di 200000 supplenze Questo significa che l’attuale governo che crisi Tuttavia questo governo non ha risolto il problema del precariato il problema del reclutamento Addirittura una lettera della commissione europea preannuncia una multa a carico dello Stato italiani risarcimenti continua dei giudici sul territorio non è più tollerabile questo abbiamo sempre chiesto ma non sono mai stati ascoltati gli adeguare l’organico di fatto all’organico di diritto Tanto per cominciare

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa