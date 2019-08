Ultime Notizie Roma del 22-08-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate dalla redazione da Francesco Vitale oggi le consultazioni tocca ai Big attesi i maggiori partiti Fratelli d’Italia PB Forza Italia Lega e Movimento 5 Stelle tra gli scenari la stretta del Colle un nome entro lunedì o si va al voto trattativa tra PD e Movimento 5 Stelle spunta l’idea di una donna a palazzo Chigi tra i primi nomi quel Severino cronaca polemiche dopo i funerali di Fabrizio Piscitelli ultrà della Lazio ucciso con un colpo alla testa al parco degli acquedotti lo scorso VII Agosto l’addio diaboliche Come veniva soprannominato il tifoso si è tenuto a Santuario del Divino Amore ieri 21 agosto tra striscioni cori fumogeni e saluti Romani la moglie e le figlie del capo degli irriducibili però criticano la gestione dell’evento e sottolineano l’auto con il pellet lo avrebbe dovuto passare tra la folla per luisaluto dei riposi mai questore non ha rispettato gli accordi e incalzano non è stato mantenuto d’accordo nonostante il funerale si è svolto Nel massimo rispetto e con compostezza cambiare ancora argomento andiamo all’estero non ha Donald Trump sull’immigrazione presidente americano ha fatto sapere che gli Stati Uniti pensano seriamente di mettere fine allo ius soli e ha sottolineato che sarebbero in corso valutazioni per porre fine alla città di come Diritto di nascita non solo nei piani dell’amministrazione tramite ci sarebbe anche una nuova proposta sulla detenzione Dei migranti le famiglie dei bambini che attraversano il legamento il confine con il Messico potrà essere detenute a tempo illimitato rimaniamo all’estero salgono a 12 l’esecuzione venuti negli Stati Uniti dall’inizio dell’anno L’ultima è quella di Hilary Swank viene condannato alla pena di morte nel 2001 Texas lo stupro e l’omicidio di una studentessa universitaria avvenuti nel 1998 come riporta anche la CNN cambiamo decisamente argomento sciopero dei piloti Ryanairbloccato in Irlanda ma non nel Regno Unito l’alta corte di Dublino ha messo una stoffa l’agitazione prevista per oggi e domani in Irlanda ma poche ore dopo un altro tribunale l’alta corte di Londra invece autorizzato lo Shop di piloti britannici in programma negli stessi giorni di quello irlandese che per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto restate con noi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa