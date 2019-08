Ultime Notizie Roma del 22-08-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate dalla redazione da Francesco Vitale in studio ha preso il via al Quirinale il secondo giorno di consultazioni il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto la delegazione di Fratelli d’Italia poi stato il turno del Partito Democratico se la porti Italia Giorgia Meloni ha sostenuto che le elezioni sono l’unico esito possibile dicendo No a un governo che ha la maggioranza in Parlamento ma non tra i cittadini sarebbe irrispettoso della volontà Popolare della democrazia le consultazioni del capo dello Stato riprenderanno nel pomeriggio alle 16 con la delegazione della Lega e infine Alle 17 sarà la volta del MoVimento 5 Stelle il colle punta tempi brevi e chiede ai partiti risposte c’è al voto i mercati però non tengono le crisi Oggi lo spread dopo aver aperto 201 è sceso a 195 punti con il rendimento del decennale sotto 1:03 % cambiamo argomentoeri forte Alfred Sloan I fondatori di Ford e General Motors Positano rigirando nella tomba di fronte alla debolezza dei manager delle loro società che vogliono spendere di più su auto non sicure che costano i consumatori $3000 in più Donald Trump su Twitter torna ad attaccare i vertici delle case automobilistiche per aver accolto con freddezza la sua proposta sulle missioni un piano che allenta i paletti della roba ma è che ha spinto 4 case automobilistiche stile Arona corso con la tiroide colpisce ancora in Texas Dove è stata portata a termine l’esecuzione di un uomo per Il rapimento lo stupro e l’uccisione di una studentessa universitaria nel 1998 l’esecuzione di Larry is Working e né avvenuta tramite iniezione letale l’uomo si è sempre dichiarato innocente con waringin salgono a 12 l’esecuzione avvenute negli Stati Uniti dall’inizio dell’anno di cui 4 in Texas 10 minuti dopo l’iniezione letale swearingen è stato dichiarato morto le sue ultime parole sono state Perdonali non sanno quello che stanno facendo e dopo due lanci di Razzi da Gazaieri sera e questa notte l’esercito israeliano ha risposto colpendo più riprese postazioni di Amazon nel nord della striscia incluse alcune navali lo ha annunciato il portavoce militare e la terza volta in una settimana che arrivano razzi sulle comunità israeliane ridosso della striscia flauto con il feretro di Diabolik e avrebbe dovuto passare tra la folla per l’ultimo saluto dei tifosi le questioni non ha rispettato gli accordi così la moglie di Fabrizio Piscitelli ultrà della Lazio ucciso con un colpo alla testa al parco degli acquedotti giorni fa rinfocolare le polemiche dopo il funerale del Divino Amore non è stato mantenuto l’accordo nonostante i funerali si è svolto Nel massimo rispetto con compostezza dicono le donne fuori dal santuario slogan da stadio bandiere saluti Romani ancora formiche all’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli questa volta Gli insetti sono comparsi nell’area dedicata ai codici del Pronto Soccorso hai fatto come riporta il quotidiano Il Mattino è avvenuto due giorni fa e fanno sapere dalla direzione generale dell’ASL Napoli 1 Si è provveduto subito un operazione di bonifica Al momento sono in corso delle verifiche tracciacause della presenza degli insetti dopo i casi dei mesi scorsi anche valutata l’ipotesi del Dolo sempre al San Giovanni Bosco una dottoressa è stata aggredita al pronto soccorso La scorsa notte per lei 30 giorni di prognosi per trauma facciale indice PMI composito tedesco è salito ad agosto a 51,4 punti dai 50,9 punti di luglio una crescita superiore alle attese Ma che viene ritenuta modesta non in grado aspettare Lo spettro della recessione l’indice diffuso da x-market relativa alla manifattura è salito a 43,6 punti dai 43/2 di luglio ma un anno fa era 55/9 il relativo ai servizi invece si è attestato a 54,4 punti stesso livello di un mese fa negativo il dato signori ordine 41,6 voltiamo pagina super musei e siti archeologici sempre nomi un decreto firmato il 16 agosto dal Ministro dei beni culturali Alberto bonisoli Cancella icidia dei musei autonomi istituiti dalla riforma Franceschini al direttore la responsabilità di curare la predisposizione del bilanciodi previsione delle variazioni del conto consuntivo ai fini dell’approvazione della direzione generale musei superiore conforme della direzione generale bilancio previa Acquisizione della relazione del collegio dei revisori dei conti E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa