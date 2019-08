Ultime Notizie Roma del 22-08-2019 ore 13:10

Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione con l’arrivo della delegazione dei Fratelli d’Italia guidata da Giorgia Meloni è preso il secondo giorno di incontri la delegazione del PD era composta dal segretario dem Nicola Zingaretti Paolo Gentiloni presidente del Partito la vicepresidente del PD Paola de Micheli dei due capigruppo Graziano Delrio Andrea Marcucci alcoli anche la delegazione di Forza Italia guidata da Silvio Berlusconi insieme all’ex premier Antonio tajani le due capigruppo Anna Maria Bernini Maria Stella Gelmini a differenza delle delegazioni ereditarie PD Quella di Forza Italia ha fatto il suo ingresso nel Palazzo del Quirinale non a piedi in macchina le consultazioni di Mattarella riprenderanno poi nel pomeriggio alle 16 con la delegazione della Lega in finale diSarà la volta del MoVimento 5 Stelle Cambiamo argomento tuta meccanismi Coffee figlio del deputato laburista tanah di Goffi è stato forse il più giovane neozelandese a partecipare a una seduta del Parlamento è nato il 10 luglio Il neo-papà dopo aver esaurito il congedo parentale lo ha portato al lavoro Il piccolo è stato coccolato e nutrita con il biberon non dal papà ma anche da alcuni colleghi al turno presidente compreso anticipiamo la pagina sportiva Vialli A un passo dal ritorno alla Sampdoria Mada patrone presidente della Sampdoria Massimo Ferrero il gruppo che fa capo alla ex attaccante blucerchiato hanno firmato una lettera di intenti in cui si impegnano una trattativa in esclusiva fino a settembre per il passaggio di proprietà del club blucerchiato chiudiamo con un’ultima notizia ancora formiche all’ospedale e San Giovanni Bosco di Napoli questa volta Gli insetti sono comparsi nell’area dedicata ai codici Verdi del Pronto Soccorso Il fatto è avvenuto due giorni fa e fanno sapere dal Napolie provveduto subito un operazione di bonifica Al momento sono in corso delle verifiche per accertare le cause della presenza degli insetti dopo i casi dei mesi scorsi anche valutata l’ipotesi del Dolo la direzione generale dell’ASL Napoli 1 rasserena dipendenti utenti su una paventata recrudescenza dell’allarme formiche esploso mesi fa i timori si sono manifestati a causa della presenza nel pomeriggio sempre del 20 agosto delle formiche si legge in una nota la stessa nell’aria di codice verde pronto soccorso l’immediato intervento del personale con una profonda attività di sanificazione Bonifica ha riportato la situazione nei canoni della normalità asse X con un di servizi per l’utenza che questa era l’ultima notizia Buon proseguimento Vi ascolto la linea può tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa