Ultime Notizie Roma del 22-08-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio proteggono i colloqui da Mattarella si è ripreso con i rappresentanti dei maggiori partiti meloni elezioni unico l’esito possibile provare a dare il via al governo di svolta altrimenti al voto Berlusconi al governo di centro-destra si va ad elezioni anticipate con arrivo della delegazione di Fratelli d’Italia guidata da Giorgia Meloni prende il via alla crinale secondo giorno di consultazioni cominciano a chiarirsi gli schieramenti in campo il presidente Mattarella ascoltato i partiti per registrare le loro intenzioni l’atteggiamento definito al colle in notarile questa sera al termine del secondo giorno di consultazioni Si capirà con Maggiore chiarezza Se la maggioranza dei parlamentari a favore del voto anticipato del tentativo di dar vita a un nuovo governocon la salita al Colle dei partiti più grandi nodi verranno al pettine sarà più chiaro Se la maggioranza potenziale di un governo PD MoVimento 5 Stelle Leu a una prospettiva reale oppure no Cambiamo argomento parte del costone sovrastante la spiaggia dell’isola dei conigli piena di bagnanti a Lampedusa sarebbe scalato ci sarebbero feriti Sto andando in barca fino all’Isola dei conigli per capire cosa è successo Mi hanno avvertito che è caduto qualcosa e sto andando a verificare ma fino a questo momento non sono molto altro ha detto alla Adnkronos il Sindaco di Lampedusa Salvatore martello siamo ancora pagina Andrea zampironi capo chef italiano di Cipriani dolci noto ristorante nella stazione newyorkese di grano Central è scomparso da sabato scorso lo riportano i media statunitensi che citano la colleghi zamperoni 33 anni che vive nel Queens è stato visto per l’ultima volta dai suoi compagni di appartamento sabato notte ha detto a New York poster manager di ristorante Fernando dall’orso i tuoi amici hannola pulizia lunedì quando zampe non si è presentato al lavoro partenza buona per i dipendenti pubblici con quota 100 sono Infatti ben 10336 domande presentate dagli statali per andare in pensione con il sistema 62 + 38 voluto dalla Lega si tratta dei primissimi dati elaborati dall’ in base alle richieste di uscita già da agosto 2019 primo mese di avvio per la riforma nella l’Unione Europea non è favorevole un’eventuale riattivazione del formato G8 lo spiegano fonti Europea altamente qualificate a pochi giorni dal Summit di Biarritz i motivi che portarono l’esclusione di Mosca sono ancora valido sarebbe controproducente afferma Inoltre questo formato deve continuare a essere un insieme di democrazia che rispettano lo stato di diritto martedì il presidente americano Donald Trump Aveva dichiarato che sarebbe adeguato TG7 tornassi a essere un G8 posizione condivisa dal francese Emmanuel Macron era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto e linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa