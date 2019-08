Ultime Notizie Roma del 22-08-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno giovedì 22 agosto spazio l’informazione politica in apertura ha preso il via al Quirinale il secondo giorno di consultazioni il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto la delegazione di Fratelli d’Italia poi stato il turno del Partito Democratico seguito da Forza Italia Giorgia Meloni ha sostenuto che le lezioni sono l’unico esito possibile il PD invece ha dato la disponibilità a verificare la formazione diversa maggioranza e l’avvio di una fase politica nuova e un governo nel segno della discontinuità politica e programmatica ma non a qualsiasi costo Italia chiede un governo delle centro-destra o in alternativa il voto le consultazioni del capo dello Stato riprenderanno nel pomeriggio alle 16 con la delegazione della Lega e infine Alle 17 sarà la volta del MoVimento 5 Stelle primalo Stato maggiore del Movimento i mercati però non temono la crisi e oggi lo spread dopo aver aperto a 201 è sceso Cambiamo argomento Andiamo a New York Perché Andrea zamperoni capo chef italiano di Cipriani noto ristorante della Stazione newyorkese di Grand Central è scomparso da sabato scorso lo riportano i media statunitensi Peroni 33 anni che vive nel Queens è stato visto per l’ultima volta dai suoi compagni di appartamento sabato notte ha detto a noi al posto il manager del ristorante Fernando dall’orso i suoi amici hanno avvertito la polizia lunedì quando zamperoni non si è presentato al lavoro torniamo in Italia la gronda si farà il grazie alla vittoria del ministero sarà realizzata nei termini in cui è davvero utile a Genova ea tutti i cittadini italiani la lega attacca e Badia recriminare contro se stessa perché mandando all’aria il governo del cambiamento ha fatto harakiri e si è messa da sola fuorigioco lo dice in una nota il Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ora sarà il MoVimento 5 Stelle continua a condurre avanti da solo e tante riformeinterventi che servono a beneficio di tutto il paese conclude il ministro in chiusura il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero il gruppo che fa capo a Gianluca Vialli interessato all’acquisto della società hanno firmato una lettera di intenti in cui si impegnano ad una trattativa in esclusiva fino a settembre per il passaggio di proprietà è tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa