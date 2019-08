Ultime Notizie Roma del 22-08-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione giovedì 22 agosto in studio Giuliano Ferrigno Special informazione Emigranti in primo piano Resta al largo del Mediterraneo ormai da 13 giorni da nave Ocean biking della NG francese SOS Mediterranee di Medici Senza Frontiere in attesa di attraccare In un porto sicuro a bordo dell’imbarcazione che si trova tra le coste maltesi e quelle siciliane ci sono 356 migranti di cui 103 bambini o minorenni la Francia attraverso un Eliseo ieri si è detta pronta ad accogliere un numero importante di migranti presenti a bordo ma conferma il rifiuto di accogliere la nave poiché essa deve attaccare il porto più vicino l’unica rotta nell’oceano Viking a quella dell’umanità abbiamo a bordo da 13 giorni 356 sopravvissuti che hanno già sofferto abbastanza chiediamo di poter sbarcare subito in un porto sicuroMedici Senza Frontiere su Twitter argomento l’Unione Europea non è favorevole ad un’eventuale riattivazione della informato G8 lo spiegano fonti europee altamente qualificati a pochi giorni dal salmet i motivi che portano l’esclusione di Mosca sono ancora validi perciò sarebbe controproducente affermano Inoltre questo formato deve continuare ad essere un insieme di democrazia che rispettano lo stato di diritto a favore di un ritorno al G8 si sono espressi il presidente americano Donald Trump è quello francese Macron e Latina sfera che gli Stati Uniti fermino le mosse sbagliate tuoi dati dato che 9 misure porterebbero un’escalation e il marito e la portavoce del ministero del Commercio ganteng rinnovando l’appello perché Pechino e Washington possano trovarsi a metà strada e sciogliere i nodi invece di scatenare l’escalation delle frizioni economic and Commercial amministrazione Trump ha rinviato l’efficacia di alcune misure a dicembre ma tenendo altre alla primo settembre l’ultima notizia in chiusura Mediaset ha depositato un esposto in Consob per denunciare che vive inagendo per reprimere il corso di borsa del titolo era già caduta luglio ricorda Mediaset nell’esposto consegnato la Consob non appena il titolo Mediaset ha toccato la soglia dei €3 l’operazione che scostandosi in modo apprezzabile dal valore di recesso Mi vendi ha fatto filtrare notizie non ha confermate con l’evidente intento di screditare tanto il merito dell’operazione di fusione transfrontaliera deliberata dal consiglio di amministrazione di Mediaset Mediaset Espana lo scorso VII giugno quanto la possibilità di realizzarla era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa