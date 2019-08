Ultime Notizie Roma del 22-08-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Oggi è il secondo giorno di consultazioni al Quirinale il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto in mattinata la delegazione di Fratelli d’Italia poi il turno del Partito Democratico seguito da Forza Italia il PD ha dato la disponibilità a verificare la formazione di una diversa maggioranza e l’avvio di una fase politica nuova un governo nel segno della continuità politica e programmatica ma non a qualsiasi costo partita invece ha chiesto un governo di centro-destra o in alternativa il voto le consultazioni del capo dello Stato sono fuori prese nel pomeriggio Mattarella incontrato la delegazione della Lega e poi quella del MoVimento 5 Stelle i mercati non hanno ottenuto la crisi Oggi lo spread dopo aver aperto a 201 è sceso migranti il restodel Mediterraneo ormai da 13 giorni la nave Ocean Viking del lunedì francese SOS Mediterranee di Medici Senza Frontiere in attesa di attraccare In un porto sicuro a bordo dell’imbarcazione che si trova tra le coste maltesi e quelle siciliane ci sono 365 migranti di cui 103 sarebbero bambini o minorenni la Francia attraverso l’eliseo ieri si è detta pronta ad accogliere un numero importante di migranti presenti a bordo ma conferma il rifiuto di accogliere della nave poiché essa deve attaccare nel posto più vicino dice l’eliseo tunica quella dell’umanità abbiamo a bordo da 13 giorni 356 sopravvissuti che hanno già sofferto abbastanza chiediamo di poter sbarcare subito in un posto sicuro scrive Medici Senza Frontiere su Twitter G7 lui non è favorevole ad un’eventuale riattivazione formato G8 lo spiegano fonti europee altamente qualificate a pochi giorni dalla Summit i motivi che portarono all’esclusione di Mosca sono ancora validi perciò sarebbe controproducente affermano Inoltre questodeve continuare ad essere un insieme di democrazie che rispettano lo stato di diritto a favore di un ritorno alla g8t sono espressi è il presidente americano Donald Trump E quello francese Macron misura notizie di sport è il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero è il gruppo che fa capo a Gianluca Vialli interessata all’acquisto della società blucerchiata hanno firmato la prende l’ansia una lettera di intenti in cui si impegnano ad una trattativa in esclusiva fino a settembre per il passaggio di proprietà del club è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

