Ultime Notizie Roma del 22-08-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno appuntamento con l’informazione politica in apertura Quirinale oggi del secondo giorno di consultazioni Zingaretti ribadisce la posizione votata in direzione Ma le luci di tre nuovi paletti posti dal PD al Movimento 5 Stelle via i decreti sicurezza per quando sulla manovra e stop al taglio dei parlamentari portano fibrillazioni sia all’interno dei dem sia nel movimento piccolina le chiede chiarezza negli impegni e tempi rapidi diversamente Mattarella potrebbe velocemente aprire le procedure per nuove elezioni Sardegna ribadito che il voto è la via Maestra ma giunge sennò diventano Sì io non porto rancore Cercalo Intanto i primi nomi per incarico di premier e l’apertura di Ravenna aperto un fascicolo contro ignoti sull’episodio del 30 luglio a Milano Marittima il figlio sedicenne di Matteo Salvini fece un breve giro il mareMoto d’acqua della polizia di stato guidato da un agente in servizio quanto si deduce dalla richiesta prevenuta nei giorni scorsi al Viminale su delega della magistratura e merita l’identificazione degli appartenenti alle forze dell’ordine che cercano di impedire a un giornalista di Repubblica di filmare la scena Kia serie Andrea giampedroni capo chef italiano di Cipriani dolci noto ristorante della Stazione newyorkese di Grand Central scomparso da sabato gamberoni 33 anni che vive il quinto è stato visto per l’ultima volta dai suoi compagni di appartamento sabato notte ha detto a noi al posto il manager del ristorante Fernando dall’ozzo i suoi amici hanno avvertito la polizia lunedì quando non si è presentata al lavoro di Noto 17 inspiegabile Siamo preoccupati un collega ha ferma verrebbe anche senza una gamba la madre disperata Non pensavo potesse accadere l’ultima notizia anche solo il primo ministro britannico Johnson ha dichiarato oggi a Parigi al fianco di matrona di voler trovare un accordo sulla brexit Voglio una corda ha detto già un Sono davanti alla Samp all’eliseo al termine di un incontro con il capo di stato francese Aggiungendo di essere stato molto incoraggiantepotenza del tuo incontro di ieri con la cancelliera tedesca Angela Merkel Macron da parte sua ha dichiarato che una soluzione la questione del desktop sulla frontiera irlandese può essere trovata in 30 giorni è tutto grazie per averci segui le news tornano alla prossima edizione

