Ultime Notizie Roma del 22-08-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio e sabato 22 agosto Nuovo balzo dei contagi da coronavirus in Italia quasi 1000 in 24 ore mai così tanti dal 14 maggio tra i positivi un giocatore del Benevento il ministro speranza avverte Guai a pensare che la partita sia in vinta invita i giovani a proteggere i genitori e nonni lunghe code negli aeroporti per i tamponi al momento si confermano aperture delle scuole delle lezioni ma La commissaria Europea alla salute Chi è chi desta sottolinea il rischio di una nuova escalation in Europa mentre nel mondo si contano ormai 800000 morti e oltre 22 milioni di contaggi per la messa e la pandemia sarà sconfitta entro due anni ha fatto di tenere alta la guardia nuove linee guida prevedono che i ragazzi sopra i 12 anni indossano le mascherine come gli adulti in ogni occasione ove non sia possibile il distanziamento sbarchi senza sosta anche in serata Lampedusa dove ormai si registra la presenzadi poco meno di 1500 migranti sbarcati invece presto ad Augusta la nave quarantena Aurelia con a bordo 250 persone delle quali una ventina risultati positivi al covid respinta da Trapani era stato bloccato anche dal sindaco della cittadina siracusana Il sindaco ha dato via libera in tarda serata dopo aver ricevuto dalla prof prefettura Ampi ed esaustive rassicurazioni In merito alla tutela della salute e dell’incolumità pubblica si dice denunceremo il governo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina risponde Zingaretti per fortuna Salvini non governava quando l’Italia è stata colpita dal covid altrimenti sarebbe stato negato le ultime ore prima e chiusura delle liste per le regionali poi il via la campagna elettorale in vista del voto di settembre il centro-sinistra parte in vantaggio ma Salvini alleati puntano alla rimonta porti anche delle divisioni non risolti tra PD e Movimento 5 Stelle che corrono insieme solo in Liguria a sinistra nuovi malumori per l’ipotesi di Bettini per una Alleanza tra PD e Movimento 5 Stelle è un’area moderata guida Renzi il termine per la presentazione delle listeoggi alle 12 si cerca ancora il corpo di Sabrina Beccalli la donna di crema a scomparsa da Ferragosto mentre oggi il gip deciderà se accogliere o meno la custodia cautelare per il principale sospettato Alessandro Pasini la in carcere a Cremona con l’accusa di aver ucciso la donna distruggendo nel cadavere non ha confessato il delitto ma ammesso di avere usato e poi bruciato l’auto di Sabrina proseguono Intanto le indagini sul destino della DJ morta nei boschi di Caronia e del figlioletto ieri la Scientifica ha iniziato l’esame degli abiti di Viviana Parisi oggi verrà effettuato un sopralluogo nei luoghi dove sono stati ritrovati il corpo della donna e quelle che si sospetta sia del piccolo Gioele alle 8 di mattina di homs che erano le 4 in Italia l’oppositore Russo alexei navalny colto da un misterioso malore giovedì scorso è ricoverato in coma in un ospedale siberiano è partito per le mani a bordo di un aereo di una NG con lui la moglie Julia che nei giorni scorsi si è abbattuta perché navalny potesse essere curato dai medici di sua fiducia Il Cremlino aveva inizialmente negato il trasferimento poi ha dato il via liberaaspetto della commissione medica tedesca negando che si sia trattato di un avvelenamento avanzando l’ipotesi di un disturbo metabolico davani sarà curato nell’ospedale di Berlino Joseph deangelo il killer dei fake che aveva terrorizzato la California negli anni Settanta e ottanta è stato condannato all’ergastolo senza possibilità di remissione della pena dopo essersi dichiarato colpevole di 13 omicidi e di decine di stupri rapimenti e furti dal tribunale di Sacramento la capitale dello stato sono profondamente addolorato di avervi fatto del male si è sposato oggi con i parenti delle vittime seduti in aula grazie alla sua confessione l’ex poliziotto ed ex veterano della guerra in Vietnam ora settantaquattrenne evitato la pena di morte Sport prima di chiudere il Siviglia ha vinto per la sesta volta Europa League battendo l’Inter Perde due nella finale giocata ieri sera a Colonia una deviazione sfortuna di Lukaku regala la coppa gli spagnoli strappandola ai Lombardi adesso ci prenderemo due tre giorni di vacanze a mente fredda ci incontreremo commenta Antonio Conte in maniera serena cercheremo di pianificare eventualmente il futuro delcon o senza di me intanto in America dopo 5 mesi di stop torna il grande tennis con il Western & southern Open spostato causa covid da Cincinnati a New York in Austria alle qualifiche di MotoGP e ci fermiamo qui è ancora l’augurio di una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa