Ultime Notizie Roma del 22-08-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale e venerdì trovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio alle 8 di mattina 4 in Italia l’oppositore Russo alexei navalny colto da un misterioso malore giovedì scorso è ricoverato in coma in un ospedale siberiano è partito per la Germania a bordo di un aereo di 1ng con lui la moglie Giulia che nei giorni scorsi si è battuta perché mi aveva mi potesse essere Curato da medici di sua fiducia Il Cremlino aveva negato il trasferimento poi ha dato via libera all’intervento della commissione medica tedesca nega che si sia trattato di un avvelenamento e parla di un disturbo metabolico navalny tra curato nell’ospedale di Berlino nuovo balzo dei contagi da coronavirus in Italia quasi 1000 in 24 ore mai così tanti dal 14 maggio tra i positivi un giocatore del Benevento ministro speranza verde Guai a pensare che la partita si analizza e invita i giovani a proteggere i genitori e nonni lunghe code negli aeroporti per i tamponi al momento si confermano apertura delle scuole di lezioni ma La commissaria Europea la saciriachi te sottolinea il rischio di una nuova escalation in Europa mentre nel mondo si contano ormai 800000 morti e oltre 22 milioni di contatti per la MS la pandemia sarà sconfitta entro due anni ha fatto di un’altra guardia 9000 e qui da prevedono che i ragazzi sopra i 12 anni indossano le mascherine come gli adulti in ogni occasione ove non sia possibile il distanziamento sbarchi senza sosta anche nella serata di ieri a Lampedusa dove si registra la presenza record di poco meno di 1500 migranti sbarcati e invece da gustare quarantenne Aurelia con a bordo 250 persone delle quali una ventina risultati positivi al covid respinta da Trapani era stata bloccata anche dal sindaco della cittadina siracusana ma ha dato il via libera dopo aver ricevuto dalla prefettura ampia ed esaustiva rassicurazioni In merito alla tutela della salute e dell’incolumità pubblica salva denunceremo il governo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina Zingaretti per fortuna Salvini non governava quando l’Italia è stata colpita dal covid altrimenti sarebbe stata un’ecatombe ultime oredella chiusura delle liste per le regionali poi il via libera la campagna elettorale in vista del voto di settembre il centro-sinistra parte in vantaggio ma Salvini alleati puntano alla rimonta forti anche delle divisioni non l’avete tra PD e Movimento 5 Stelle che corrono insieme sono in Liguria a sinistra nuovi malumori per l’ipotesi di Bettini per un’alleanza fra PD MoVimento 5 Stelle è un’area moderata guida drezzi il termine presentazione direi scade alle 12 e torniamo a parlare di scuola facciamo il punto con il presidente del sindacato ANIEF Marcello Pacifico qui ancora sono aperti da parte di ANIEF i ricorsi per la valutazione dei conteggi nel favore nuove graduatorie provinciali e GPS perché ANIEF è riaperto questi termini perché sono migliaia le adesioni che sono strana quando ho da tutt’italia oppure già Sono già pervenute proprio perché i precari non ci stanno a veder valutataalla propria storia e leggi proprio i titoli dopo anni anni che erano stati valutati nelle graduatorie d’istituto e nelle gatte in un certo modo Ecco che questo principio di affidamento di rete regoletta è venuto meno con l’ordinanza ministeriale e quindi ancora Entro fine agosto è possibile ricorrere per poter chiedere al bar se è corretta tutta l’operazione fatta dal ministero di cambiare in corso d’opera tutti i punteggi Nelle nuove graduatorie ma di riflesso nelle vecchie graduatorie d’istituto e se sono ragionevoli nuovi piteri gli stati dopo che per anni certi titoli non ho stati valutati in un certo modo E quindi si pensava che il percorso avrebbe garantito di fatto un accesso più agevolato alle supplenze ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa