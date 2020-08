Ultime Notizie Roma del 22-08-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio oppositore alexei navalny coltello misterioso malore giovedì scorso ricoverato in coma in un ospedale siberiano è arrivato a Berlino dove sarà curato nell’ospedale suo stato di salute in coma è attaccato a un respiratore è stabile Così ha detto il direttore della LG tedesca cinema for Peace poco dopo l’atterraggio dell’aereo noleggiato dal o.m.g. il Cremlino aveva negato il trasferimento poi il via libera all’intervento della commissione medica tedesca indicando che si sia trattato di un avvelenamento parla di un disturbo metabolico ultimi minuti prima della chiusura delle liste per le regionali poi il via la campagna elettorale in vista del voto di settembre il centro-sinistra parte in vantaggio ma Salvini alleati puntano alla rimonta forti anche delle divisioni non risolte tra PD e Movimento 5 Stelle che corrono insieme sono in Liguria a sinistra nuovi malumori per l’ipotesi di Bettini per un’alleanzaPD MoVimento 5 Stelle è un’area moderata guida Renzi Cambiamo argomento a Civitavecchia da ieri sera attivo anche il drive-in al porto in piazzale della Pace i viaggiatori di rientro dalla Grecia Spagna Croazia Marte Sardegna possono recarsi in ognuno dei treni regionali presenti sul territorio per effettuare il test lo comunità l’unità di crisi covid-19 della regione Lazio ieri nella Lazio registra 8 positivi negli aeroporti 3 a Fiumicino 5 a Ciampino in Veneto 160 casi in più con tampone positivo nelle ultime 24 ore molto basso dei contagi in Italia quasi 1024 ore così tanti dal 14 maggio nessun nuovo decesso i casi positivi sono passati da 1865 1992 vi sono 104 persone in più in isolamento domiciliare Il numero è passato dal 6424 6528 che abbiamo argomento negli ultimi 20 anni Le entrate tributarie sono aumentate di 166 miliardi di euroorario gli enti locali avevano incassato 350,5 miliardi di euro nel 2019 il gettito a prezzi correnti è salito 516,5 miliardi a dirlo e la cgia di Mestre in termini percentuali la crescita in questo ventennio è stata del 47,4 3,5 punti in più rispetto all’aumento registrato sempre nello stesso Arco temporale dal PIL nazionale espresso in termini nominali del manager sfondano quota milioni crescono a ritmo più che doppio rispetto a quello dei colleghi maschi Ma restano meno di un quarto del totale dei manager italiani e quanto emerge da un approfondimento sulle cariche manageriali e detenute dalle donne nelle imprese italiane contenute Nel quarto rapporto sulla imprenditorialità femminile realizzato da unioncamere Che fotografa la situazione tra il 2014 e il 2019 nel 2019 le donne che siedono nei posti di comando delle imprese sono milione 76627 con un aumento del 7,2% rispetto a 5 anni prima possiamo ancora pagina una scossa di terremoto di magnitudo 4,2la zona di Caravita nel nord del Peloponneso siamo sempre in Grecia ed è stata avvertita In tutta l’area circostante lo scrive lei ieri dall’istituto di Giò dinamica dell’osservatorio nazionale di Atene frizzato l’epicentro a 10 km a nord-ovest di calamità a una profondità di 24 chilometri Joseph deangelo il killer del Golden state che aveva terrorizzato la California negli anni Settanta e ottanta è stato condannato all’ergastolo senza possibilità di remissione della pena dopo essersi dichiarato colpevole di 13 omicidi e decine di stupri rapimenti e davanti a un tribunale di Sacramento la capitale dello stato sono profondamente ha addolorato di avervi fatto del male si è scusato oggi con i parenti delle vittime sedute in aula grazie alla sua confessione l’ex poliziotto del veterano della guerra in Vietnam Allora settantaquattrenne ha evitato la pena di morte andiamo a Venezia Qui un turista è stato lasciato a terra dal vaporetto perché seimascherina una noncuranza è direttamente i compiti che ha rischiato di scatenare la rissa all’interno dell’imbarcazione accaduto ieri a Venezia l’imbarcadero di San Zaccaria alle spalle di Piazza San Marco il video dell’accaduto sta facendo il giro dei social mostra un giovane non italiano che nel momento della Pro del mezzo continua a irridere i marinai che gli impongono la protezione al viso alzando e Abbassando la mascherina sulla bocca e noi ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi restate in nostra compagnia

