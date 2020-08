Ultime Notizie Roma del 22-08-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio se l’ha ancora verso l’alto la curva epidermica in Italia si contano 947 nuovi casi oggi contro gli 845 di giovedì per un totale di 257065 persone colpite da covid 19 in Italia dall’inizio dell’epidemia le regioni più colpite sono Lombardia Lazio Veneto e solo 2 regioni Basilicata e Valle d’Aosta registra 10 contagi nelle ultime 24 ore questo emerge dal bollettino Quotidiano del Ministero della Salute coronavirus anche scuola una protocollo per fronteggiare i vari scenari in caso di contagio se un alunno manifesta la sintomatologia a scuola le raccomandazioni prevedono che vada isolati in un’area apposita assistito da un adulto che indossa una mascherina chirurgica e che i genitori vengono allertati attivati immediatamente Russia originarioè impossibile stabilire il veleno in ritardo nel suo trasferimento è dovuto alla volontà delle autorità russe di nascondere la causa delle gravi condizioni è chiusa la dottoressa del dissidente russo in coma da due il caso di Caronia Messina È legale Viviana non si uccise non ha ucciso Gioele terminato l’esame sui vestiti indossati da Viviana Parisi al momento del ritrovamento del corpo per il medico legale in via Enea può essere deteriorato e rendere la sua estrazione non agevole andiamo in Giappone che ha colto appena 3800 turisti stranieri nel mese di luglio registrato un calo del 99,9% per il quarto mese consecutivo a causa dell’espansione della pandemia del coronavirus ad oggi il paese del Sol Levante continua a mantenere rigide restrizioni che impediscono l’ingresso cittadini di 146 Nazioni inclusa l’Italia se non per ragioni umanitarie conclamate e il divieto riguarda Anche i residenti stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno e abilitati o l’impiego una situazione che èCarica le statistiche rilasciate dall’agenzia nazionale del turismo si è protratta nel tempo con ingresso di 2917 visitatori in aprile 1663 I Maggio 2600 i dati di luglio segnano il decimo mese consecutivo in calo una crisi iniziata nel ottobre dello scorso anno a seguito delle tensioni diplomatiche con la Corea del sud e riguardo Questioni legate a interpretazione della storia durante l’occupazione coloniale della penisola il quasi azzeramento dei flussi turistici comprende gli spostamenti dei cittadini giapponesi all’estero con una diminuzione del 98 % a quota 23 100 nel mese di luglio rispetto agli oltre 1,65 milioni del luglio 2019 prima della diffusione del coronavirus a livello globale l’obiettivo del Governo nipponico era il raggiungimento di 40 milioni di visitatori Nel 2020 in concomitanza con lo svolgimento delle Olimpiadi di Tokyo inizialmente previste dal 24 luglio al 9 agosto di quest’anno e successivamente posticipate la prossima estate ed è tuttobuon proseguimento di ascolto

