Ultime Notizie Roma del 22-08-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio se l’è ancora verso la curva epidemica in Italia si contano 947 nuovi casi oggi contro gli 845 di ieri Per un totale di 257065 persone colpite da covid in Italia dall’inizio dell’epidemia le regioni più colpite sono Lombardia Lazio e Veneto solo due regioni Basilicata e Valle d’Aosta registra 10 contagi nelle ultime 24 ore questo emerge dal bollettino Quotidiano del Ministero della Salute l’auspicio del direttore generale dell’organizzazione Mondiale della sanità Pedrosa da Gabriele fermare la pandemia in due anni nella nostra situazione attuale con più tecnologia Ovviamente con più connettività il virus a Maggiore possibilità di diffondersi può muoversi velocemente ma allo stesso tempo abbiamo la tecnologia e la conoscenza per fermarlo ha dichiarato teatrocronaca andiamo nel messinese a Caronia nuovo sopralluogo dove sono stati trovati i corpi di Viviana e Gioele ancora tanti pezzi mancanti per ricostruire cosa sia accaduto in quella zona tra i rovi e ancora tanti pezzi mancanti per capire come siano morti Viviana Parisi il figlio Gioele ieri sera tutti i residenti di Venetico si sono stretti in una veglia di preghiera alla famiglia torniamo all’estero in Russia navale trasferito in aereo Berlino sarà impossibile stabilire il veleno usato in ritardo nel suo trasferimento è dovuta alla volontà delle autorità russe di nascondere la causa delle sue gravi condizioni così accusa la dottoressa del dissidente russo in coma da due giorni parliamo ora di lavoro lavoro le donne manager sfondano quota un milione crescono al ritmo più che doppio rispetto a quello dei colleghi maschi Ma restano meno di un quarto del totale dei geni italiani quanto emerge da uno per condimento sulle cariche manageriali detenute dalle donne nelle imprese italiane contenute Nel quarto rapporto sulla imprenditorialità femminile realizzato da unioncamere Che fotografa la situazione 30.000dice 2019 nel 2019 le donne che siedono nei posti di comando delle imprese italiane sono pari a un milione 78627 con aumentato del 7,2% rispetto ai 5 anni prima un tasso di crescita doppio rispetto ai colleghi maschi che tra il 2014 e il 2019 sono cresciuti appena del 3,5% arrivando a oltre 3,2 milioni sul totale dei manager Tuttavia Le donne continuano a rappresentare la fetta di appena il 24,7% del totale è del tutto buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa