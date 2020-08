Ultime Notizie Roma del 22-08-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione al microfono a Giuliano Ferrigno coronavirus in apertura la scuola riaprirà dal primo settembre per il recupero degli apprendimenti dalle 14 prenderanno il via le lezioni del Ministero dell’Istruzione ricordando che dal 24 agosto help desk per gli istituti servizio dedicato interamente alla ripresa quelle scuole potranno rivolgersi in caso di dubbi e quesiti del test che sarà attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18:20 è stato fatto un importante lavoro per la ripresa che ha coinvolto tutti i ministeri interessati le regioni gli enti locali gli uffici scolastici regionali le scuole con tutto il personale i dirigenti scolastici le parti sociali associazioni di studenti genitori concludi il Ministero e Stefano Bonaccini non condivide l’ipotesi avanzata dal collega Campano De Luca di replicare il blocco degli spostamentitra le regioni in questo momento mi pare di no dopodiché si segue sempre l’evoluzione del virus e poi si discute tra regioni e Governo le parole del governatore dell’Emilia Romagna Bonaccini sulla stessa linea il presidente della Liguria Toti non ritengo vi sia un’emergenza clinico sanitaria tale da presupporre o fare presa in giro inferiori chiusure intanto a Civitavecchia da ieri sera attivo anche il drive-in al porto a disposizione dei giocatori di rientro da Grecia Spagna Croazia Malta e Sardegna che possono recarsi per fare il tampone ieri nel Lazio registrati 8 positivi negli aeroporti in Veneto 160 casi in più con tampone positivo nelle ultime 24 ore falso dei contagi in Italia quasi 1000 in 24 ore mai così tanti dal 14 maggio Ma bisogna anche evidenziare i migliaia di tamponi effettuati Quindi tutto sommato un numero davvero ridotto di positivi e nessun decesso compositore Russo alexei navalny colto da un misterioso malore giovedì scorso è ricoverato in coma in un ospedaleè arrivato a Berlino dove sarà curato il suo stato di salute in coma è attaccata ad un respiratore è stabile lo ha detto il direttore della guerra ing tedesca cinema for Peace poco dopo l’atterraggio del mio noleggiato dal UMG il Cremlino aveva negato il trasferimento poi il via libera negando che si sia trattato di un avvelenamento parlando di un disturbo metabolico lutto nel mondo dello sport è morto oggi all’ospedale di Ponte era dove era ricoverato da alcuni giorni l’ex campione del mondo di pugilato Sandro Mazzinghi la salma dell’ex irritato dei superwelter verrà esposta nel Santuario del Santissimo Crocefisso di Pontedera funerali si terranno lunedì prossimo Mazzinghi lacune rivalità con Nino Benvenuti negli anni 60 fece epoca avrebbe compiuto 82 anni il 3 ottobre la nostra è stata una rivalità come quella fra coppie batte le abbiamo diviso l’Italia e lo sport ha ricordato Nino Benvenuti e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa