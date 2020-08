Ultime Notizie Roma del 22-08-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giulia Ferrigno l’attuale riaprirà dal primo settembre per il recupero degli apprendimenti da 14 settembre prenderanno il via le lezioni lo ribadisce il Ministero dell’Istruzione ricordando che dal 24 agosto parte la help desk per gli istituti un servizio dedicato interamente alla ripresa qui le scuole potranno rivolgersi in caso di dubbi e quesiti dal tedesco che sarà attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 in questi mesi è stato fatto un importante lavoro per la ripresa che ha coinvolto tutti i ministeri interessati le regioni gli enti locali gli uffici scolastici regionali le scuole con tutte le personale Ei dirigenti scolastici le parti sociali le associazioni di studenti i genitori concludi il Ministero Intanto il governatore della Campania De Luca pensa i test per misurare la febbre gli alunni presso gli istituti economia negli ultimiDammi le entrate tributarie sono aumentate di 176 miliardi di euro te nel 2000 Lerario gli enti locali avevano incassato 350,5 miliardi di euro nel 2019 vince attività prezzi in salita 516,5 miliardi a dirle la cgia di Mestre in termini percentuali la crescita in questo ventennio è stata del 47,4 3,5 punti in più rispetto alla registrato sempre nello stesso Arco temporale dal PIL nazionale espresso in termini nominali + 43,9% lutto nel mondo dello sport è morto oggi all’ospedale Lotti di Pontedera dove era ricoverato da due giorni l’ex campione del mondo di pugilato Sandro Mazzinghi la salma dell’ex iridato dei superwelter verrà esposta nel Santuario del Santissimo Crocefisso di Pontedera mentre i funerali ci saranno lunedì prossimo ma dimmi la cui rivalità con Nino Benvenuti negli anni 60 fece epoca avrebbe compiuto 82 anni il 3 ottobre la nostra è stata una rivalità come quella tra coppi e Bartali abbiamo diviso l’Italia dello Sport ha ricordato BenvenutiGrazie per averci seguito l’informazione torna alla prossima edizione

