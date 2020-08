Ultime Notizie Roma del 22-08-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno sabato 22 agosto per informazione il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonacini non condivide per il momento l’ipotesi avanzata dal collega Campania De Luca di replicare il blocco degli spostamenti tra le regioni in questo momento mi pare di Dopodiché ci segue sempre l’evoluzione del virus e poi si discute tra regioni e Governo sulla stessa linea il governatore della Liguria Toti non ritengo visione emergenza clinica sanitaria tale da presupporre o fare presagire ulteriori chiusure spiegato intanto a Civitavecchia da ieri sera è attivo anche il trenino al porto a disposizione dei viaggiatori di rientro da Grecia Spagna Croazia Malta e Sardegna Chia Serino posizione Russo alexei navalny è colto da un misterioso giovedì scorso ricoverato in coma in un ospedale siberiano è arrivato a Berlino dove sarà curato in un ospedale il suo stato di salute in coma è attaccata ad un respiratore stabile m’ha detto il direttore della NG tedesca al cinema for Peacedopo l’atterraggio dell’aereo noleggiato dallo NG il Cremlino aveva negato il trasferimento poi arriverà negando che si sia trattato di un avvelenamento di un disturbo metabolico è il presidente Dello Russo lukashenko ha ordinato di sospendere il lavoro del 24 agosto in tutte le imprese in cui personale è in sciopero lo riferisce la tassa se qualcuno non vuole lavorare non portiamo il paese sopravviverà ma di un’impresa non funziona lunedì metteremo i lucchetti ai cancelli la calmerai decideremo chi invitare in questa impresa ha detto lukashenko ad un raduno in Italia anche su dalla cronaca una donna di 69 anni è stata travolta e uccisa da un pirata della strada la scorsa notte a Napoli secondo quanto ricostruito dai carabinieri la donna stava camminando sul ciglio di via Marconi Quando è stata travolta dallo scooter trasportato in ospedale al Cardarelli di Napoli è morta a causa delle lesioni riportate dalla visione delle immagini di videosorveglianza installate lungo la strada dalle testimonianze dei presenti sarebbe emerso che a bordo dello scooter e vi fossero due persone fuggite senza prestare soccorso e tutto grazie per averci seguito le muse torna nella prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa