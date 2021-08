Ultime Notizie Roma del 22-08-2021 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il concerto organizzato a Central Park è stato interrotto per il peggioramento delle condizioni meteo a ottobre a New York legato all’arrivo dell’organo Henry sulla Costa nord-orientale degli Stati decine di migliaia di persone presenti all’evento sono stati invitati a lasciare immediatamente il palco ea mettersi al riparo guadagnando l’uscita più vicina la cronaca la polizia Ha arrestato marocchino di 42 anni che ha accoltellato al Volto la propria moglie 24enne perché si rifiutava di avere un rapporto sessuale con lui poi con lo stesso coltello da cucina l’uomo le ha tagliato i capelli ed è fuggito da Canosa a Ruvo di Puglia provincia di Bari il gip del tribunale di Trani ha convalidato il fermo è disposto l’arresto in carcere con le accuse di tentato omicidio e deformazione dell’aspetto mediante lesioni permanentitorniamo in Afghanistan c’è anche una possibile presenza di terroristi dell’isis tra le minacce che hanno portato l’ambasciata americana a Kabul a lanciare l’appello evitare la zona dell’aeroporto il timore che i militanti della l’amico possono approfittare del caos per tirare attacchi contro gli americani mandare un chiaro avvertimento ai rivali i talebani nello Scalo la tensione resta alta con almeno 4 donne morte per la recita di persone che cerca la fuga è dura la pagina sportiva nell’anticipo della prima giornata di Serie A l’Inter batte 40 Genoa Inzaghi comincia nel migliore dei modi l’avventura sulla panchina Inter a San Siro i nerazzurri mettono in cassaforte Il risultato in 14 minuti al testo skriniar di testa sblocca il match su corner di calhanoglu è lo stesso turco Raddoppia con un tiro da fuori al ventiquattresimo traversa nega il gol a zero Vidal fa triste al 74esimo poi serve a quel poker di testa al 87a minuto di gioco chiudiamo con il pugilatoreHandy Manny Pacquiao al suo ritorno dopo due anni lontano dal Ring e forza l’ultimo incontro della sua lunga carriera ha perso ai punti ieri alla svegas contro il cubano gli ordini tu che conserva il suo titolo dei pesi welter fa 2 anni ha concesso l’ottava sconfitta della sua carriera decisa all’unanimità dai tre giudici e ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto ancora voi tutti i lavori di una buona domenica

