Ultime Notizie Roma del 22-08-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio almeno 20 persone sono morte negli ultimi 7 giorni all’interno e dintorni dell’aeroporto di Kabul durante le variazioni dopo che i talebani hanno preso il controllo della capitale afghana lo ha dichiarato un funzionario della NATO i talebani accusano gli Stati Uniti di essere i responsabili della situazione se faccio il carme In tutto il paese ma c’è caso solo all’aeroporto di Trump ha attaccato successore quello che sta accadendo una vergogna per l’America stasera nuovo discorso di biden Alla nazione è la pianista affronterà una catastrofe assoluta con fame diffusa persone senza casa e collasso economico a meno che non venga concordato non urgente sforzo umanitario a lanciare l’allarme leader mondiali e Mary l mcgroarty direttrice per l’Afghanistan del programma alimentare mondiale dell’ONU riunione virtuale dei leader del G7 sull’afghanistan si terrà martedì lo ha annunciato il premier britannico Boris Johnson nell’ambito dei controlli anticorpi delle forze dell’ordine hanno verificato 80/2006 120 persone 116 sono state sanzionate 31 denunciate Secondo i dati del Viminale sempre ieri sono stati controllati 5794 attività ed esercizi commerciali 36 titolari Santina T9 le chiusure c’è una nuova zona rossa in Calabria Sant’Agata Del Bianco comune aspromontano di 582 abitanti in provincia di Reggio è stato il Presidente della Regione Nino spirli Noi guardiamo a nord stream noi dal punto di vista di sicurezza La vediamo come un’arma Geopolitica pericolosa da parte del Cremlino lo ha detto il presidente ucraino volodymyr zelens’kyj in conferenza stampa a Kiev con Angela Merkel la quale ha affermato di aver parlato del progetto con gli Stati Uniti sottolineato che non deve essere appunto un’arma il segretario del PD Nicoletta dipende il ministro Orlando Noi abbiamo bisogno di pensare con una nuova bussola Cosa vuol dire attrarre investimenti lo dico al mondo delle imprese Nessuno di noi è contro gli imprenditori stiamo a favore editori che hanno a cuore di inglese il territorio i lavoratori la crescita alla crescita del territorio e lo sviluppo Ci sono situazioni assurde Non è possibile licenziamento via WhatsApp è incompatibile con la nostra Costituzione repubblicana ha detto cronaca un 42enne marocchino accoltellato al Volto alla propria moglie ventiquattrenne che si rifiutava di avere un rapporto sessuale con lui con lo stesso coltello da cucina li ha quindi tagliato i capelli ed è fuggito lo ha fermato la polizia in Puglia trovando gli in auto anche della soda caustica è accusato di tentato omicidio di formazione dell’aspetto mediante lesioni per me e si tiene oggi nuova udienza sul rinnovo della custodia cautelare in carcere al Cairo per Patrick zaky lo studente egiziano del università Alma Mater di Bologna in prigione in Egitto da oltre un anno e mezzo con l’accusa di propaganda sovversiva su internet la nuova udienza è stata convocata un po’ prima dello scadere del mese e mezzo previsto dopo l’ultima seduta che si svolse il 12 luglio la pizza franco americana Josephine Baker figura di spicco della Resistenza della lotta antirazzista intera domenica 30 novembre al Pantheon di Parigi l’ho reso noto l’endurance del presidente Emmanuel Macron confermato la notizia pubblicata dal quotidiano le parisien nel gennaio 2014 Quinto figlio adottivo di Baker Jean Claude boujon Baker aveva detto che era la madre un posto nel tempio delle persone che hanno scritto la storia del paese Sarebbe un immenso riconoscimento per questa figlia della Francia che si è battuta per la libertà e ci fermiamo qui Vi auguro una buona serata Un buon proseguimento di ascolto

