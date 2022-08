Ultime Notizie Roma del 22-08-2022 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio per presentare le liste in vista della tornata elettorale del 25 settembre si chiude stasera alle 20 nelle scorpione del centrodestra è arrivata una nota con attore di candidature Big scelti da Giorgia Meloni tra questi di Forza Italia e lega oltre al responsabile affari esteri del governo Monti Giulio terzi di Sant’Agata Giulio Tremonti il Presidente della Lazio Lotito candidato in Molise anche la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti casellati camera doppia per forza Italia all’uninominale ieri il leader del MoVimento 5 Stelle Giuseppe Conte a ventilato un’apertura Idem governare colori in futuro ci può stare detto poi ha fatto marcia indietro mie parole travisate Allo stato attuale e con loro non è possibile neanche un tavolo di dialogo ancora aggiustamenti rinunce nelle liste del PD Campi a Pisa dopo il ritiro di fratoianni castelli rifiuta il collegio dil’attentato in cui è morta d’aria Daikin alla figlia del politologo Russo e ideologo di Putin Alexander doggin acutizza le tensioni tra Mosca è Kiev con accuse reciproche fanno sapere di non avere nulla a che fare con l’esplosione dell’auto della trentenne filosofa le autorità russe hanno aperto un procedimento penale per omicidio seguono tutte le piste attaccano se confermata la pizza Ucraina e terrorismo di stato probabilmente L’obiettivo era il padre di Turina che doveva essere nel veicolo con lei intanto attacca musica la trattativa è impossibile se Rossi processo i nostri soldati a kharkiv in ucraino ti denuncio il rischio di attacchi durante la festa di indipendenza del 24 agosto le forze russe nelle ultime ore Hanno lanciato missili sulla zona intanto Joe biden Manuel Macron alla sciolse Boris Johnson Lanciano per la moderazione militare intorno alle centrali nucleari zaporizhia occupata dai Russia settembre previsto un infezione Bellaria importante segnale di riconciliazione tra Angelo BFrancesco dopo le vicende giudiziarie che hanno toccato il cardinale Becciu Infatti come riportano La Nuova Sardegna dell’Unione Sarda avrebbe ricevuto una chiamata dal pontefice sabato mi ha telefonato il papà sono le parole riportate dai quotidiani chiedermi di partecipare a una riunione con tutti i cardinali che si terranno i prossimi giorni a Roma L’avvocato del Cardinale Ivano l’hai ha confermato la novità dalla Di che anno è arrivato l’invito al concistoro per la nomina di cardinali che si terrà dal 27 al 30 di agosto è la prima volta dal 24 settembre 2020 che semenza viene convocato a un concistoro spiega si tratta infatti di una prerogativa dei Cardi queste funzioni due anni fa erano state congelate da papa Francesco a seguito delle vicende giudiziarie continua il calo dei ricoveri negli ospedali mentre sono in crescita di poche persone in terapia intensiva nelle ultime ore 19470 casi e 63 morti per il nuovo anno scolastico anche i docenti no vax potranno tornarein classe in chiusura una banda di ladri tra messi in fuga dai condomini di un palazzo in centro a Cassino nel Frusinate è successo La scorsa notte 2020 sono stati svegliati dalle grida di una donna che si è accorta che non si erano introdotti i ladri E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di Ascona

