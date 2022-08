Ultime Notizie Roma del 22-08-2022 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno dobbiamo sulle polemiche per il posto della Leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni su Facebook un uomo di 27 anni è stato arrestato ieri dalla Polizia a Piacenza per stupro le volanti della Questura lo hanno bloccato mentre stava violentando una donna in mezzo alla strada lui è un richiedente asilo della Nuova Guinea la vittima una 55enne ucraina che intorno alle 6 stava passeggiando da sola nel centro storico della città Emiliana Quando è stata aggredita è gettata a terra sul marciapiede dallo straniero iniziato a violentarla una vicenda Che inevitabilmente entrata nel dibattito sulla sicurezza in Italia Uno dei temi principali della prossima campagna elettorale La Neo Eletta sindaca di Piacenza Katia Tarasconi espresso solidarietà la vittima invitato le forze politiche impegnate nella campagna elettorale a non strumentalizzare la vicenda come se fosse colpa di che si impegna per l’accoglienza e l’integrazione dei richiedenti asilo commette un crimine ha colpa del richiedente asilo in questione ha commentato la primainvece il drammatico episodio un periodo di campagna elettorale diventato oggetto di una serrata polemica politica la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha diffuso sul web il video dello stupro e il PD è passata l’attacco immagini postate da Giorgia Meloni sono indecente indecorosi ha commentato il segretario del PD Enrico Letta c’è rispetto delle persone prima di tutto aggiunto quindi invito tutti a fare una campagna elettorale in cui si parli delle ho deciso i confronti anche animatamente non contento ha Enrico Letta di diffondere menzogne sul mio conto è fare propaganda sul gravissimo stupro di Piacenza il video pubblicato sui miei Social è oscurato in modo da non far riconoscere la prima ti ha preso dal sito di un importante quotidiano nazionale a differenza di quanto da lui sostenute ha replicato meloni il leader della Lega Matteo Salvini ha annunciato che se la prenda A Piacenza è davvero raccapricciante il tentativo di Fratelli d’Italia in lega ha dichiarato la senatrice Valeria Valente di strumentalizzare anche la violenza sulle donne a fini elettorali l’economia Leo è sceso sotto la parità con il dollaro ha toccato quota 0,999 X Paris1,005 nei confronti del biglietto verde non accadeva da circa vent’anni la tendenza è alimentata da vari fattori tra i quali le rinnovate tensioni energetica tra Russia e il costante rafforzamento del dollaro spinto anche da altri aggressivi dei tassi decisi della Federal reserve e la Banca Centrale Americana tra le principali conseguenze esportazioni più semplice avere una moneta debole significa poter esportare con più facilità i propri prodotti verso acquistano questo concorre a rendere più competitive le imprese Europea letto però dell’inflazione la cui impennata rischia di annacquare l’effetto del cambio l’altra faccia della medaglia è rappresentata dalle importazioni più costose perché chi acquista lo fa con una moneta più debole questo vale per chi compra prodotti hi-tech e realizzati negli Stati Uniti ma anche per le imprese che utilizzano forniture statunitensi o comunque negoziate in dollari saranno poi meno convenienti viaggi gli acquisti negli Stati Uniti Al contrario visitare l’Italia e fare compere nel bel paese sarà più conveniente per i turisti americani e questo visto la parte ripresa dei flussi turistici e il sostegno che questi garantiscano vari settori della nostra economia può rappresentare un Vanperché nell’ eurozona investito in attività finanziarie denominate in dollari di rafforzamento del biglietto verde non è necessariamente una cattiva notizia ovviamente l’impatto dipende dal proprio portafoglio di investimenti soprattutto dal momento di ingresso la cronaca prima ferito la moglie con due colpi di pistola e poi si è barricato in casa protagonista nel napoletano un uomo di 80 anni l’anziano secondo una prima ricostruzione ha ferito la moglie di 77 anni con una pistola di piccolo calibro la donna è stata soccorsa e trasportata In ospedale era l’ultima notizia per il momento Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

