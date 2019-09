Ultime Notizie Roma del 22-09-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale con Ben ritrovati all’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio l’iran presenterà Questa settimana lo un piano di Pace per la Regione chiamato qua lezione per la speranza lo ha annunciato il presidente iraniano Hassan rohani parlando di un’iniziativa che coinvolge Rei di Bellaria al fine di formare una collezione di garantisca la sicurezza i paesi della Regione sono in grado di provvedere da soli alla sicurezza del Golfo Persico del mare di Oman e dello Stretto di hormuz a sotto il presidente iraniano Aggiungendo che i nemici continuano a mentire dichiarare che sono loro A garantire la sicurezza il vero risultato della manovra per evitare l’incremento dell’IVA è convinto il premier Conte per il quale è praticabile la proposta del ministro dell’istruzione fioramonti di trovare risorse passando merendine e bibite gassate e aumentando i biglietti aerei parlando della Lega conta ritiene che non rompa si sia trovata isolata anche da orbanpropone una grande piano di investimenti Verdi Sul modello tedesco ma senza alzare le tasse e mettendo in primo piano con il messaggero le prime mosse di Italia viva dice non è un’operazione di palazzo sulla manovra dare una mano la nostra bandiera Sara i familiari Oltre 100 feriti circa 400 case parti danneggiate il bilancio della forte scossa di terremoto di magnitudo 5.8 che ieri pomeriggio ha scosso l’Albania è la notte scorsa è tornato a farsi sentire con una replica di 4.9 il premier italiano Giuseppe Conte ha chiamato il suo modo mo Edi Rama per offrire sostegno del paese per far fronte all’emergenza una scossa di magnitudo 3.0 è stata registrata anche nella provincia di Macerata 3:28 aggressione razzista vicino Roma due giovanissimi hanno picchiato in strada anche con bastoni un 24enne nigeriano vicino alla stazione di Anzio litorale sud della capitale Un diciottenne stato arrestato mentre 17enne denunciato entrambi sono accusati di lesioni personali aggravate dalla discriminazione razziale neiancora contatti tra esponenti PD MoVimento 5 Stelle sul fatto civico per le prossime regionali in Umbria il nome più accreditato come candidato presidente quello di Francesca Di Mauro è il momento della riflessione afferma la vicina al mondo cattolico e presidente dell’Istituto Serafico di Assisi Zingaretti non c’è alcun automatismo per le regionali ogni regione Dovrà decidere autonomamente ma è un fatto positivo che ci si trovi utile per Black Block nel corteo per il clima Parigi incendi di cassonetti e barricate la Polizia ha risposto con il lancio di lacrimogeni Greenpeace ha abbandonato la manifestazione giornata di disordini anche per quarantacinquesimo weekend di protesta dei gilet gialli scontri con la Polizia sui campi Elisei Oltre 100 Fermi e sequestro di oggetti contundenti e ieri milioni di persone in tutto il mondo sopra giovani hanno marciato hai chiesto bere azioni sul clima abbiamo dimostrato che siamo uniti e che noi giovani siamo inarrestabili con queste parole l’attività svedese Greta Tumblr ha dato il via ala fianco del segretario generale Antonio guterres Greta è stata accolta da un’ovazione al Palazzo di Vetro Cambiamo argomento un uomo si è lanciato ieri sera con la sua auto con la grande moschea di Colmar nel sud della Francia nessuno sarebbe rimasto ferito tranne l’uomo che è stato medicato in ospedale mediatamente interrogato dalla polizia la procura non ha voluto fornire dettagli sulle ragioni del gesto mass-media l’uomo non è noto le forze di polizia e dai primi accertamenti Si pensa che si possa trattare di uno squilibrato E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto appunto a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa