Ultime Notizie Roma del 22-09-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto di redazione da Francesco Vitale in studio trovare risorse finanziarie su all’università passando merendine e bibite gassate aumentano i biglietti aerei di €1 per i voli nazionali ed euro e 50 per quelli internazionali la proposta del ministro dell’istruzione Lorenzo fioramonti viene definita praticabile dal premier Giuseppe Conte sul palco di 3 alla festa dei Fratelli d’Italia me l’impegno del governo evitare l’aumento dell’Iva da 23 miliardi nella prossima manovra continuiamo a parlare di politica un grande piano di investimenti Verdi Sul modello di quello lanciato dalla Merkel e se fossi più ambizioso senza però alzare le tasse questa la proposta di Matteo Renzi che Intervistato dal Messaggero Ranch punti cardine del nuovo partito Italia viva per citando non è un’operazione di palazzo mentre sulla stabilità delleio definisce preoccupazione curiosa quella del premier Conte perché se non ci fossimo schierati noi questo governo non sarebbe mai nato spazio anche la manovra torrenti che si dice pronti a dare una mano la nostra bandiera sarà il familiare veniamo a Roma Le Porte di Roma un cittadino nigeriano di 24 anni è stato picchiato in strada anche con dei bastoni nei pressi della stazione di Anzio il comune sul litorale sud della capitale secondo le prime ricostruzioni gli autori dell’aggressione sono Un diciottenne che è stato arrestato un 17enne denunciato i due sono stati bloccati dai carabinieri dovranno rispondere dell’accusa di lesioni personali aggravate dalla discriminazione razziale in concorso la vittima come si vede anche da alcune foto che girano sui social e in particolare da un articolo de Il clandestino il giornale ha riportato ferite alla testa e alla spalla giudicate guaribili in sette giorni abbiamo all’estero ancorain Albania nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 49 si è registrata poco dopo la mezzanotte il suo epicentro è stato di nuovo nel mare Adriatico a 2 km a sud-est di Durazzo la scossa chiaramente avvertita a Tirana sorpresi membri del governo mentre ero in diretta tv per dare il bilancio dei danni del terremoto del pomeriggio è proprio dal pomeriggio fino a tarda sera sono state registrate 100mv scosse di assestamento dopo che di magnitudo 5.8 vicino Durazzo ancora essere l’iran presenterà questa settimana alone un piano di Pace per la Regione chiamato qua lezione per la speranza lo ha annunciato il presidente iraniano Hassan rohani parlando di un’iniziativa che coinvolgerà i paesi dell’area al fine di formare una collezione che garantisca la sicurezza i paesi della Regione sono in grado di provvedere da solo e la sicurezza del Golfo Persico del mare di Oman Stretto di hormuz ha sottolineato il presidente iraniano Aggiungendo che i nemici continuano a mentire e dichiarare che sono loro A garantire la sicurezza Ma che stanno dicendo la verità ha incassato orali perché hanno dovuto inviare nell’aria una cosale quantità di armi pericolose E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa