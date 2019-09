Ultime Notizie Roma del 22-09-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio il premier Giuseppe Conte oggi alla festa della CGIL sono sorpreso del fatto che la prima volta che un premier accetti di venire di Gesù che un confronto serve Innanzitutto non riconoscimento del ruolo sociale del sindacato Uomini soli al comando non ci sono mai piaciuti ha detto il segretario generale Landini accoglie il premier sul palco è un importante riconoscimento indiretto del ruolo delle parti sociali Speriamo che da questo nostro dialogo possano uscire cose importanti perché abbiamo tanto da fare perché eri meglio questo paese ha detto intanto la leader di Fratelli d’Italia meloni attacca Conte un perfetto maggiordomo di Francia e Germania il comando generale del sedicente esercitofinale libico guidato dal Generale Khalifa haftar Ha dichiarato che tutte le sue forze di terra navali e aerei stanno partecipando a un grande attacco contro Le Milizie nei pressi di Tripoli lo riferisce il sito web di Sky News Arabia citando un comunicato del comando generale della lna nel quale si chiede gli abitanti di allontanarsi dalle zone di scontri dei siti in cui si trovano Le Milizie un uomo di 34 anni residente nel salernitano esploso accidentalmente dal proprio fucile durante una battuta di caccia al cinghiale un colpo che ha raggiunto il padre compagno di attività venatoria di 55 anni ferito è morto successivamente successo a Sicignano degli Alburni in provincia di Salerno MotoGP Marc Marquez su Honda dominato e vinto al termine di una fuga solitaria al GP di Aragon è partito dalla Pole il leader del mondiale ha condotto la gara dal primo all’ultimo dei 23 giri sul traguardostacco dal secondo Dovizioso su Ducati ha sfiorato i 5 secondi terza Piazza per l’altra Ducati di Miller gara invece anonima di Valentino Rossi cappellato il traguardo in ottava posizione nel calcio anticipo dell’ora di pranzo Il Sassuolo ha battuto la Spal 3 a 0 con gol di Duncan e doppietta di Caputo è tutto dalla redazione Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa