Ultime Notizie Roma del 22-09-2019 ore 18:10

giudico il sistema fiscale iniquo inefficiente dobbiamo arrivare a una disciplina organica che crea una vera Alleanza tra il cittadino onesto e dobbiamo risistemare tutta la legislazione e siamo favorevoli appena anche detentive per i casi di conclamata evasione chi sbaglia deve pagare pesantemente la ferma il premier Giuseppe Conte dal palco della festa della CGIL a Lecce più In generale Conte affermato che il governo deve assolutamente trovare tutti gli studenti per fronteggiare le crisi aziendali dobbiamo rassicurare il sistema a tirar fuori un piano industriale per l'Italia ha aggiunto il Presidente del Consiglio Noi abbiamo come obiettivo quello di abbassare le tasse non di aumentarne totalmente sbagliatoun dibattito ogni giorno per parlare di nuovi balzelli sull'ambiente un governo degno di questo nome premi a chi non inquina e disincentiva chissenefrega lo ha scritto Luigi Di Maio su Facebook aggiungendo tutto deve prevedere una transizione su un arco temporale di anni se questo governo esiste perché lo sostiene il MoVimento 5 Stelle lavoreremo Al documento di Economia e finanza per permettere non 2020 migliore questo il nostro obiettivo parole di Di Maio il comando generale del sedicente esercito Nazionale libico guidato dal Generale haftar ha tirato che tutte le sue forze di terra navali aeree stanno partecipando a un grande attacco contro Le Milizie nei pressi di Tripoli lo si legge in un comunicato del comando generale della nel nel nel quale si chieda gli abitanti di allontanarsi dalle zone di scontri una bambino di nemmeno due anni figlio di una coppia vegana è ricoverato a Nuoro per un avanzato stato dile sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita al piccolo era arrivato all'ospedale in gravi condizioni debole e magrissimo immediate le analisi ematologiche per capire se ci fosse qualche malattia o batterio niente di tutto ciò gli esami lo hanno escluso la diagnosi è solo denutrizione trasporti in chiusura Marc Marquez ha vinto il GP di Aragon e quattordicesima prova il motomondiale ha dominato tutta la gara dall'inizio alla fine dopo la partenza in folle dietro di lui Dovizioso terzo Miller

