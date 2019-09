Ultime Notizie Roma del 22-09-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio il premier Giuseppe Conte a Lecce è salito sul palco della festa della CGIL primo premier ad accettare l’invito giudico il sistema fiscale in inefficiente dobbiamo arrivare a una disciplina organica che crea una vera Alleanza tra il cittadino onesto il fisco dobbiamo risistemare tutta la legislazione sono favorevoli appena anche detentive per i casi di grammatica l’azione chi sbaglia deve pagare pesantemente ha detto il Presidente del Consiglio Conte affermato che il governo deve assolutamente trovare tutti gli strumenti per fronteggiare le crisi aziendali dobbiamo sistema e tirar fuori un piano industriale per l’Italia ha detto il presidente del consiglio sul fisco ha parlato anche di Maio Noi abbiamo come obiettivo quello di abbassare le tasse non dicarne totalmente sbagliato scatenare un dibattito ogni giorno per parlare di nuovi balzelli sull’ambiente un governo degno di questo nome premio che non inquina e disincentiva chissenefrega Di Maio su Facebook sospensione immediata per quattro poliziotti penitenziari destinati di un provvedimento di interdizione dell’autorità giudiziaria e doverose valutazioni di finali per i 15 che hanno ricevuto avviso di garanzia il presunto episodio sul quale si cerca di vederci chiaro un pestaggio ai danni di un tunisino che sarebbe avvenuto nel carcere di San Gimignano agli agenti in servizio contestato anche il reato di tortura l’inchiesta tre origine dalla denuncia di alcuni detenuti Su presunti pestaggi all’interno dell’Istituto Toscano andiamo ad Hong Kong della polizia usato lacrimogeni nelle zone attorno ai centri commerciali di chat in Alpine di disperdere i manifestanti a seguito di ripetuti scontri a Buti in risposta all’oltraggio dalla bandiera cinesedalle fiamme i componenti dell’Unità tattica dell’ i Raptor sono arrivati alla stazione della metropolitana di zingi dopo l’attivazione di un allarme antincendio la polizia prese con me stress test sulla sicurezza aeroporto della città con rigidi controlli sui mezzi di trasporto pubblico Sporting chiusura Motomondiale Marc Marquez ha vinto la quattordicesima gara al GP di Aragona dominando dall’inizio alla fine i 23 giri prima al traguardo con 5 secondi di vantaggio su Dovizioso Ducati terza l’altra Ducati di Miller VIII Valentino Rossi è tutto della redazione buona serata

